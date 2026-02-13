Trei troleibuze fără ITP, din nou pe străzile din Ploiești. Explicațiile TCE

Trei din totalul de 20 de troleibuzele de la TCE Ploiești, care nu au ITP, și-au reluat circulația pe traseele 202 și 44. Anunțul a fost făcut de reprezentanții TCE Ploiești, care susțin că pentru cele trei mijloace de transport există dovadă de circulație.

- Publicitate -

Circulația celor 20 de troleibuze din Ploiești a fost oprită în urmă cu două zile în Ploiești, pe motiv că mijloacele de transport nu au ITP. (Detalii AICI).

Surprinzător, ieri, au fost surprinse în trafic troleibuze, motiv pentru care toată lumea s-a întrebat cum este posibil acest lucru, în condițiile în care acestea au fost retrase din circulație.

- Publicitate -

„Alaltăieri, am depus la IPJ Prahova certificatele de înregistrare în original pentru cele trei trolee verificate pe traseu.

Inspectoratul de Poliție ne-a eliberat dovadă de circulație pentru 15 zile în vederea intrării în legalitate, dovadă cu drept de circulație.

Începând de ieri doar cele trei trolee și-au reluat circulația pe traseu în baza dovezii eliberate de Poliție, dovadă prin care pot circula timp de 15 zile. Cele trei trolee vor circula pe traseele 202 și 44.

- Publicitate -

Pentru restrul troleibuzelor suntem în acest moment în procedura de identificare de soluții pentru realizarea ITP – urilor”, a precizat Nicolae Alexandri, director exploatare TCE Ploiești.

Dovezi de circulație valabile 15 zile

IPJ Prahova a confirmat faptul că pentru cele trei troleibuze ale TCE există dovadă de circulație pentru o perioadă de 15 zile, însă societatea de transport are obligativitatea să facă inspecția tehnică periodică într-o reprezentanță RAR.

„După ce au fost aplicate/constate sancțiunile în această săptămână, Poliția a făcut o adresă către societatea de transport public local pentru ca reprezentanții acesteia să prezinte certificatele de înregistrare în original.

- Publicitate -

Reprezentanții societății le-au adus la sediul poliției, iar polițiștii au eliberat în cazul celor trei troleibuze dovezi de circulație valabile o perioadă de 15 zile.

Pe durata celor 15 zile, troleibuzele trebuie să facă inspecția tehnică periodică într-o reprezentanță RAR ca să poată rămâne în circulatie”, au precizat reprezentanții IPJ Prahova la solicitarea Observatorul Prahovean.