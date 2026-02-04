Bolojan a anunțat prioritățile Guvernului: bugetul, reforma în administrație și relansarea economică

Premierul Ilie Bolojan a susținut, miercuri, o conferință de presă, la Palatul Victoria, privind prioritățile guvernului în perioada imediat următoare. Declarațiile au loc într-un context dificil. Marți, liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut public premierului să revizuiască decizia privind taxele locale și să le scadă. Critici au avut loc și din partea liderilor PSD care au solicitat măsuri de relaxare economică.

Premierul Bolojan a precizat, miercuri, că „vom lucra la măsurile care să ducă la relansare economică”.

„Suntem la finalul unor măsuri de ajustare bugetară, care au însemnat contracție economică, dar închidem aceste măsuri. Vom avea relansare economică, economie pe baze sănătoase, servicii mai bune și vom crea condiții pentru dezvoltare”, a declarat Ilie Bolojan, care a susținut că există o serie de priorități.

Pe lista de priorități figurează pregătirea bugetului pentru 2026.

„Țintele stabilite de Comisia Europeană sunt de 6,2% pentru deficit, dar ne propunem să îl reducem la 4%. Săptămâna viitoare vom finaliza discuțiile pe buget, urmând să îl trimitem la Parlament undeva în jurul datei de 20 februarie”, a adăugat Bolojan.

Reforma în administrație

Premierul a susținut că pachetul de măsuri privind reforma în administrație va fi adoptat săptămâna viitoare.

„Se lucrează și la pachetul pe administrație, din păcate amânat, dar care a intrat în circuitul de avizare guvernamental. Ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare”, a explicat Bolojan.

Premierul a menționat că pachetul de măsuri va include și interdicția cumulului pensie-salariu.

Pachetul de măsuri economice, lansat în dezbatere

Pachetul de măsuri economice urmează să fie prezentat mâine de ministrul Alexandru Nazare și va fi pus în transparență decizională.

„Acest pachet conține soluții de credite fiscale pentru companii, scheme de sprijin pentru investițiile mari, pentru zonele în care ne putem stimula exporturile”, a subliniat premierul.

Pachetul de relansare economică ar urma să includă soluții de credite fiscale pentru companii, scheme de sprijin pentru companiile mari și scheme de garanții pe partea de investiții de dezvoltare.

Totodată, Bolojan a susținut că vor exista alte trei proiecte de ordonanță privind simplificarea în domenii care ar urma să susțină companiile. Este vorba despre:

simplificarea avizelor de mediu

simplificarea termenelor pentru autorizațiile pentru situații de urgență.

simplificarea avizelor pentru investițiile mari

Bolojan a vorbit și despre întărirea sectorului energetic, precizând că este importantă creșterea capacităților de stocare.