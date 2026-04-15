Disponibilizări la Primăria Ploiești. Șapte funcții de conducere dispar din organigramă

Primăria Ploiești se pregătește de o amplă restructurare, cu zeci de disponibilizări în mai multe instituții și schimbări majore în organigramă. Șapte funcții de conducere vor dispărea din organigrama municipalității.

- Publicitate -

Măsurile anunțate de primarul Mihai Polițeanu fac parte dintr-un plan mai larg de reorganizare și eficientizare a administrației locale. Decizia vine după reorganizarea de la Casa de Cultură „I.L. Caragiale”, prin preluarea Administrației Parcului Municipal Vest.

Citește și: Reorganizare la Primăria Ploiești. Casa de Cultură preia Parcul Vest

- Publicitate -

Disponibilizări și organigramă nouă la Primăria Ploiești

Procesul de restructurare va fi derulat în etape rapide. În primă fază, potrivit primarului Ploieștiului, Consiliul Local trebuie să aprobe numărul maxim de posturi din Primărie și din instituțiile subordonate. Ulterior, până la data de 27 aprilie, vor fi votate noile organigrame.

„Hotărârea privind numericul de personal va fi transmisă Prefecturii. Apoi, în circa 10 zile – două săptămâni, trebuie aprobată noua organigramă. După acest moment va urma perioada cea mai dificilă: desființarea de posturi și disponibilizarea angajaților”, a declarat primarul Mihai Polițeanu.

Autoritățile susțin că reorganizarea urmărește reducerea cheltuielilor și o funcționare mai eficientă a aparatului administrativ, în condițiile presiunilor bugetare actuale.

- Publicitate -

Ce instituții sunt afectate de disponibilizări

Disponibilizările vor viza, potrivit primarului Mihai Polițeanu, mai multe structuri din administrația locală. Vor exista concedieri și eliminarea posturilor vacante la Primăria Ploiești, Serviciul Public Finanțe Locale, Clubul Sportiv Municipal (CSM) și Parcul Memorial „Constantin Stere”.

Citește și: Concedieri la Primăria Ploiești. Ce instituții sunt lovite de restructurări

Surse din administrația locală Ploiești au susținut că la Poliția Locală sunt vizate 9 disponibilizări, la Clubul Sportiv Municipal – 13, la Primăria Ploiești – 14, la Serviciul Public Finanțe Locale – 7, iar la Parcul Memorial Constantin Stere – 39

- Publicitate -

Șapte posturi de conducere eliminate din organigramă

În paralel, potrivit estimărilor avansate, șapte funcții de conducere vor dispărea din organigramă, ca urmare a unor posibile comasări de direcții și servicii. Informația a fost confirmată și de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu.

„Șapte funcții de conducere vor fi desființate și oamenii aceia nu vor mai fi pe funcții de conducere”, a precizat primarul Ploieștiului, care a precizat că această analiză nu a fost, însă, finalizată.

Surse din administrația locală susțin, însă, că una dintre variantele de lucru posibile ar putea fi desființarea posturilor de conducere ocupate temporar, respectiv fără concurs.

- Publicitate -

Reorganizarea ar putea viza, însă, pe de altă parte, eliminarea suprapunerilor de atribuții și reducerea structurilor administrative considerate ineficiente.

Termenul-limită pentru aprobarea noii organigrame este 27 aprilie, iar după această dată va începe aplicarea concretă a măsurilor, inclusiv disponibilizările.