Reorganizare la Primăria Ploiești. Casa de Cultură preia Parcul Vest

Preluarea Administrației Parcului Municipal Vest de către Casa de Cultură „I.L. Caragiale” Ploiești a fost, din nou, marți, 14 aprilie, tema ședinței Consiliului Local. Proiectul de hotărâre a fost votat de data aceasta, dar cu mai multe amendamente. Inițial, săptămâna trecută, aleșii locali au criticat vehement propunerea de reorganizare avansată de Primăria Ploiești.

Aleșii locali ploieșteni au fost convocați marți, 14 aprilie, în prima zi după minivacanța de Paște, pentru a dezbate din nou proiectul privind preluarea Administrației Parcului Municipal Vest de către Casa de Cultură „I.L. Caragiale”, în cadrul procesului de reorganizare. Discuțiile au avut loc, și de data aceasta, în prezența mai multor angajați din Primăria Ploiești.

Urgența ședinței a fost dată de termenul extrem de scurt până la care Primăria Ploiești trebuie să comunice planul de disponibilizări către Prefectura Prahova.

Dacă la ultima ședință a Consiliului Local Ploiești, înainte de Paște, proiectul a fost prorogat, după două ore de discuții aprinse, de data aceasta, aleșii locali Mihai Apostolache (România în Acțiune) și Valentin Marcu (PNL) au propus o serie de amendamente.

Înființarea unui hub de robotică, dar și a unui atelier de pictură au fost două dintre propuneri. Liberalii au propus inclusiv un amendament ca activitatea Casei de Cultură să fie verificată de un comitet de monitorizare, după același model ca la Clubul Sportiv Municipal (CSM).

La fel ca la ultima ședință, aleșii locali au solicitat o pauză de consultări de 5 minute, care însă s-a prelungit mai mult. După revenirea în sală, o serie de amendamente au fost reformulate, menționându-se că acest lucru are loc pentru deblocarea situației. Amendamentele formulate de consilierii Mihai Apostolache și Valentin Marcu au trecut la vot, iar ulterior proiectul a fost aprobat de aleșii locali cu 21 de voturi pentru și două abțineri.

Ce prevede comasarea Casei de Cultură cu Parcul Vest

Concret, proiectul de hotărâre prevede o nouă organigramă la Casa de Cultură „I.L. Caragiale”, care ar urma să preia Administrația Parcului Municipal Vest, aflată în prezent în subordinea Primăriei.

Noua organigramă vizează un total de 71 de posturi maxim, dintre care 3 de conducere și 68 de execuție, precum și crearea a două servicii și a șase compartimente, la care s-ar adăuga formația de pază.

Prin reorganizare ar urma să fie salvate de disponibilizări 56 de posturi.

„Soluție de compromis” pentru disponibilizări

Considerată „o soluție de compromis” de către primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, reorganizarea de la Casa de Cultură nu va salva în totalitate situația legată de disponibilizări. Acestea ar urma să aibă loc în anumite instituții din subordinea Consiliului Local, precum Clubul Sportiv Municipal, Parcul Memorial „Constantin Stere”, dar și la Serviciul Public Finanțe Locale, precum și la Primăria Ploiești.

Reamintim faptul că, la ultima ședință a Consiliului Local Ploiești, programată cu câteva zile înainte de Paște, care a vizat tot comasarea Casei de Cultură cu Parcul Vest, a generat ample discuții. Proiectul, după două ore de dezbateri, a fost prorogat cu votul decisiv al aleșilor PNL și PSD.

