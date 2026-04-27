33 de posturi libere după reformă la Primăria Breaza, în ciuda tăierilor din administrație

Reforma administrativă care impune reducerea cu 30% din totalul posturilor, atât ocupate, cât și vacante, nu afectează Primăria orașului Breaza, susține primarul orașului, Bogdan Novac (PNL). Potrivit acestuia, instituția pe care o conduce funcționează deja cu un număr de angajați sub plafonul stabilit prin măsurile de austeritate.

„Au fost tot felul de opinii vizavi de reforma administrativă. În ceea ce privește Primăria Breaza, numărul maxim de posturi aprobat de Prefectură a fost de 147. După reducerea cu 30%, numărul maxim aprobat este de 110.

Această reformă administrativă nu impactează în niciun fel, din fericire, Primăria Breaza, pentru că avem 77 de angajați, deci practic avem 33 de posturi încă disponibile după reducerea administrativă. Asta înseamnă eficientizarea aparatului administrativ.

Ajutăm astfel bugetul local pentru a avea bani pentru dezvoltare”, a declarat primarul Bogdan Novac în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o luni, 27 aprilie.

Novac a mai sublinat faptul că Primăria Breaza, chiar dacă funcționează cu un număr mai mic de angajați decât cei impuși prin reforma administrativă, nu este subdimensionată, iar activitatea se desfășoară în condiții normale, fără niciun fel de presiuni asupra personalului existent.

„Primăria Breaza nu este subdimensionată, colegii din primărie își desfășoară activitatea în condiții normale, suntem un numeric suficient pentru ceea cea vem de făcut. Nu este subdimensionată, ci este rezultatul actului de eficientizare a administrației din ultimii ani. Este un număr suficient de colegi pentru buna derulare a activității administrative”, a explicat acesta.

Bogdan Novac a mai transmis că, deși în Primăria Breaza sunt 33 de posturi libere, „la acest moment nu facem angajări. Avem un număr de personal suficient, care face față și se descurcă în activitatea administrativă.

Nu avem externalizat niciun post în acest moment, tot ceea ce facem, facem cu colegii din primărie”, a adăugat primarul, care astfel își dorește ca economiile realizate la bugetul local să poată fi redirecționate către proiecte de dezvoltare locală, infrastructură și servicii publice.

Conferința integrală a primarului din Breaza, Bogdan Novac, poate fi urmarită aici: