Podul Breaza – Comarnic a intrat în reparații. Traficul, redirecționat temporar

Luni, 9 martie 2026, au început lucrările de consolidare la nivelul podului de pe DJ 101R Breaza–Comarnic. Din această cauză traficul este redirecționat temporar, conform semnalizării instalate în teren.

Intervenția are un obiectiv clar: punerea în siguranță a podului înainte ca zona să intre într-o etapă de trafic mai intens, odată cu finalizarea lucrărilor la centura Comarnic. Podul nu a fost inclus în lucrările aferente centurii, iar în acest moment este tratat ca un punct critic care trebuie adus la un standard de funcționare corect, inclusiv pentru preluarea traficului greu.

Pe durata execuției, intervențiile aflate în derulare în zona infrastructurii podului continuă, iar în această etapă lucrările vizează în principal suprastructura, motiv pentru care a fost necesară redirecționarea temporară a traficului.

Cum se desfășoară circulația pe pod

Circulația pe pod se desfășoară în sens unic Breaza către DN1, iar traficul din DN1 către Breaza este deviat pe ruta ocolitoare DN1 – DC119 – strada Ghioșești – DJ 101R.

Pe durata lucrărilor, traseele de dirijare și semnalizarea temporară pot suferi ajustări punctuale, strict în funcție de etapa de execuție. Participanții la trafic sunt rugați să respecte indicatoarele temporare, limitările de viteză și instrucțiunile personalului din zona șantierului și să își planifice deplasările cu timp suplimentar.