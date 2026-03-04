Părinții au decis: Banchet cât o nuntă la un liceu din Ploiești. Aproape jumătate din elevi nu participă

2026 este anul care, se pare, va aduce o premieră la unul dintre cele mai titrate licee din Prahova, Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Ploiești. În condițiile crizei economice la nivel național, elevii de-a XII-a sunt scindați în ceea ce privește banchetul lor, din cauza unor părinți care insistă, fără să țină cont de toți absolvenții colegiului.

De unde au pornit discuțiile

Discuțiile au început pe grupul de părinți, șefi ai părinților fiecărei clase, încă de la începutul lunii februarie. Ca de obicei, s-au trimis ofertele clasice, pentru săli de evenimente în Ploiești și în apropiere, și s-a solicitat să se ceară acordul pe grupurile de părinți ale claselor.

Mesajul care a dat totul peste cap a fost transmis în data de 12 februarie 2026: „Vă rog să mai așteptăm până mâine, este posibil să mai primim o ofertă”. Astfel părinții au amânat trimiterea de oferte, pentru consultare, spre clase.

Propunerea fermă a venit după câteva zile sub forma unei oferte la… Poiana Brașov, la Hotel Aurelius „Împăratul Romanilor”, cu mențiunea, din partea aceleiași persoane, „Elevii de la Cuza merg tot aici de ceva ani, iar costul final este 1250!”.

Nota redacției: Reamintim faptul că, în 2025, Observatorul Prahovean a publicat nemulțumirile părinților elevilor „de la Cuza”.

Imediat au reacționat doi părinți care au susținut ideea Poiana Brașov, aducând argumente cu privire la cât de „avantajoasă” este oferta.

Nemulțumirile părinților și copiilor care nu au votat pentru banchet de 1.250 de lei

Sunt mulți părinți care nu-și doresc, pentru copiii lor, acest banchet la Poiana Brașov. Sunt mulți elevi care nu-și doresc acest banchet ci vor și ei, ca și alți foști colegi ai lor, să aibă parte de un banchet clasic, o seară la o sală de evenimente din Ploiești sau împrejurimi.

Prin „votul majorității”, aceștia au fost lăsați, pur și simplu, pe dinafară. Ba mai mult decât atât, spun elevii, „profesorii noștri au primit deja invitații pentru Poiana Brașov dar habar nu aveau că nu toți mergem acolo”.

Nu mică le-a fost mirarea acestor cadre didactice când au aflat că nu vor fi alături de elevii alături de care au fost timp de patru ani de zile.

„Nu s-a ținut cont de faptul că nu toți elevii merg la Poiana Brașov. Nu s-a ținut cont că sunt patru clase, din zece, care au votat că NU vor la Poiana Brașov. Nu s-a ținut cont nici de faptul că, din clasele unde s-a votat DA pentru Poiană sunt câte 7-8 elevi, dacă nu chiar mai mulți, care au spus clar că NU vor merge”, ne-a transmis un părinte, al unui copil de clasa a XII-a, la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești.

„Am văzut și noi invitația pe care au trimis-o. Ne-au arătat-o profii noștri. Nu cred că e corect. Și noi suntem absolvenți și nu îi invităm la Poiana Brașov. De ce semnează în numele nostru? Corect era să scrie „Unii absolvenți ai promoției 2026”, comentează o elevă de-a XII-a.

Ce spun părinții organizatori

Contactată de Observatorul Prahovean, președinta Asociației Părinților CNMV Ploiești, a confirmat trimiterea invitațiilor către profesori. „Da, pot să confirm trimiterea invitațiilor”, a declarat aceasta. A refuzat însă, să comenteze ce se va întâmpla cu elevii care nu vor merge la Poiana Brașov.

„Dumneavoastră, când sunteți într-o echipă, și majoritatea decide, indiferent că vă place sau nu, ce faceți? Nu am hotărât eu, a fost pol pe toate clasele, toate clasele au hotărât în dreptul lor. Nu a decis un părinte sau alt părinte.

Au fost niște variante de organizare de banchet, s-au dat către toți părinții din școală, au decis împreună cu copiii, și acestea au fost rezultatele. Deci nu a fost nimic impus”, a declarat președinta comitetuluii de părinți, care se ocupă cu organizarea banchetului claselor a XII-a, promoția 2026.

La alte întrebări a refuzat să răspundă, motivând că nu mai poate sta la telefon.

Ce spun profesorii Colegiului Național „Mihai Viteazul” Ploiești

Multe dintre cadrele didactice au fost surprinse de decizia care s-a luat. „Eu am o clasă de copii care a votat că nu vrea la Poiana Brașov. Nu se ține cont de copiii mei. Ei sunt foarte supărați pentru că, așa cum arată situația, nu vor avea banchet de clasa a XII-a. Eu le-am zis clar, sunt alături de ei, merg cu ei oriunde decid ei să meargă”, a declarat, sub protecția anonimatului, unul din profesorii diriginți ai unei clase de-a XII-a din CNMV.

„Eu nu vreau să târăsc numele liceului în acest scandal, pentru că școala nu are nicio vină. Nu s-a decis la nivel de școală, ci la nivel de comitet de părinți. Dar nu mi se pare corect ce se întâmplă. Sunt profesori care au primit invitație, și li s-a lăsat impresia că este banchetul de-a XII-a, la care participă toate clasele. Au aflat ulterior că mulți dintre elevii lor nu vin și acum sunt puși într-o situație ingrată”, a declarat un alt cadru didactic.

„Domnu´, ați primit invitație la banchet, la Poiană?”, a fost interpelat de elevii săi unul dintre profesori. „Da, normal. Mulțumesc. Ne vedem acolo!”. „Dar, știți, invitația nu este din partea noastră. Noi nu participăm”. „Cum adică??? Invitația a fost trimisă în numele tuturor absolvenților promoției 2026…”. „Nu, domnu´. De la noi nu…”, a fost discuția relatată de unul dintre profesorii colegiului.

„Eu nu voi participa. Nu m-aș duce, ținând cont de vremurile pe care le trăim, și de costurile care sunt. Categoric n-aș face o deplasare acolo. Nu!”, a declarat un alt cadru didactic.

Reacția conducerii Colegiului Național „Mihai Viteazul” Ploiești

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, au transmis următorul mesaj oficial:

„Referitor la problemele semnalate de dumneavoastră în legătură cu banchetul claselor a XII-a, promoţia 2026, vă informăm că, la fel ca în anii trecuţi, cadrele didactice şi conducerea Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploieşti nu sunt implicate în organizarea acestui eveniment şi nu cunoaştem detalii asupra modului în care s-a luat hotărârea asupra locaţiei sau numărului de elevi participanţi.

Informaţii în legătură cu toate aceste aspecte vă pot fi furnizate de către reprezentanţii asociaţiei de părinţi, care s-au ocupat de această activitate”, a fost mesajul primit din partea conducerii unității de învățământ.

Din păcate, așa cum se observă, conducerea colegiului, deși nu este responsabilă de situația creată, alege să adopte o poziție strategică de „spălat pe mâini”. Astfel, cei care au fost elevi ai colegiului ploieștean timp de patru ani de zile, sunt lăsați la mâna unor părinți pentru care primează doar interesele proprii.