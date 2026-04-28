Tensiuni și reconfigurări la Ploiești în Consiliul Local. PSD nu a mai reușit să întrunească majoritatea

Ședința Consiliului Local Ploiești, programată marți, 28 aprilie, nu a fost scutită de dezbateri aprinse între consilierii locali. Social-democrații nu au mai reușit să întrunească o majoritate când a fost vorba de numirea în funcția de președinte de ședință a lui Gheorghe Sîrbu (PSD).

- Publicitate -

Unul dintre cei mai vocali aleși locali la ședința Consiliului Local a fost Gheorghe Sîrbu (PSD) care a lansat un set de atacuri inclusiv pe tema noii majorități din Consiliu Local, formată, în opinia sa, din PNL (șase aleși), foștii aleși de la USR (trei consilieri), Mișcarea Noi, Ploieștenii (patru consilieri), fără însă a nominaliza consilierii de la AUR (4), Forța Dreptei (1), PMP (1) și România în Acțiune (2).

Gheorghe Sîrbu a lansat atacuri și la adresa primarului Mihai Polițeanu, iar la scurt timp atmosfera s-a tensionat pe un alt subiect: propunerea de înlocuire a consilierului local Anca Manu (AUR) din Comisia de specialitate nr. 4 – Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, cu un alt membru AUR – Dan Sorin Marius.

- Publicitate -

Propunerea de înlocuire a venit din partea tot a unui consilier local AUR, în speță Daniel Puiu Neagu, care a anunțat că este liderul grupului AUR în Consiliul Local Ploiești. Aleșii locali s-au poziționat după o pauză de consultări. Consilierii locali de la PSD, România în Acțiune, dar și doi membri de la AUR au anunțat că nu participă la vot. Proiectul, însă, a trecut cu 16 voturi.

Tensiunile s-au prelungit în momentul în care a fost supus la vot proiectul privind nominalizarea unui nou președinte de ședință.

Liberalii l-au propus în continuare pe consilierul local Gheorghe Popa (PNL), iar social-democrații l-au nominalizat pe Gheorghe Sîrbu (PSD). Votul a fost unul clar: 16 voturi pentru Gheorghe Popa de la PNL și 11 voturi pentru Gheorghe Sîrbu de la PSD. După vot Gheorghe Sîrbu și Vasile Robescu, ambii de la PSD, au părăsit sala de ședință.