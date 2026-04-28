Petrolul l-a securizat pe noul Duckadam. Italienii și Universitatea Craiova au încercat transferul celui mai talentat tânăr portar din țară

Ștefan Rădulescu, portarul de 16 ani al Petrolului, a semnat primul său contract de fotbalist. Deși a avut ofertă de la două cluburi din Italia și de la Universitatea Craiova, el a ales să continue la Petrolul. Angajamentul este pe trei ani, atât cât permite regulamentul în cazul minorilor, cu posibilitatea de prelungire.

Considerat cel mai talentat tânăr portar din România, Rădulescu a debutat la prima echipă, apărând într-un meci din Cupa României și este o prezență constantă în lotul echipei mari, alături de care face cantonamente încă de la 14 ani.

Ștefan Rădulescu a apărat șase penaltyuri în două meciuri

Ștefan e titular e echipa a doua a clubului, care joacă în Liga a III-a, și, în paralel, apără și la formația de tineret, care a reușit o performanță remarcabilă, calificându-se în finala Cupei României. Atât în sferturile de finală, cu U Cluj, cât și în semifinala cu Rapid, Rădulescu a apărat câte trei lovituri de departajare, iar contra giuleștenilor a și transformat una.

Fotbalistul de națională, cu selecții la reprezentativa U15, este și un elev foarte bun al Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești. El a dorit să rămână la Petrolul și pentru a-și continua studiile la Ploiești. Ștefan Rădulescu, de loc din Moreni, este fiul lui Florentin Rădulescu, portarul Petrolului din anii 2000, într-o echipă remarcabilă a lupilor galbeni din care mai făceau parte Nae Constantin, Florin Pârvu, Onuț, Todoran, Cristi Vlad, Costescu, Orlando Gheorghe și veteranul Tavi Grigore. Florentin Rădulescu este antrenor de portari, activând ultima dată la Universitatea Cluj, în stafful lui Ioan Ovidiu Sabău.

Leescu și Manolache sunt viitorul echipei

Legitimarea lui Ștefan Rădulescu, poreclit noul Duckadam după isprăvile din Cupa României și securizarea lui, într-un moment în care era ofertat de alte echipe, e parte dintr-un proces mai amplu de promovare a tinerelor talente din cadrul Academiei.

Un alt fotbalist foarte talentat, atacantul Rareș Leescu, a semnat și el cu Petrolul și a debutat la prima echipă, tot în Cupa României. Leescu este fotbalistul din Mizil, despre Observatorul Prahovean a scris că a avut nevoie de numai 35 de minute pentru a datdouă goluri și o pasă de gol într-un meci din liga a treia, contra unei echipe de seniori.

Rareș Manolache, internațional U16, este și el în lotul echipei mari. A fost de câteva ori rezervă la prima formație a clubului, și, asemenea lui Rădulescu și Leescu joacă la formația de tineret și la echipa a doua din Liga a III-a. Manolache a fost curtat anul trecut de Betis Sevilla dar a rămas la Petrolul.

Cu cei trei tineri fotbaliști, dar și cu restul lotului juvenil, Petrolul, antrenată de Daniel Movilă, va ataca câștigarea Cupei României la tineret, pe 23 mai, în finala de la Târgoviște, contra celor de la ACS Bacău. Cel mai probabil la începutul sezonului viitor ei se vor regăsi în lotul primei echipe.