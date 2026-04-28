Motocicliștii prahoveni se reunesc într-o nouă acțiune de conștientizare în traficul rutier

Pe 9 mai 2026, ești invitat să iei parte la un eveniment special, dedicat siguranței în trafic și responsabilității. Pornim într-un run de conștientizare, unde motocicliștii și participanții transmit un mesaj clar: ”Respect, atenție și grijă pentru viață în trafic! Împreună putem face drumurile mai sigure!”

Evenimentul își propune să atragă atenția asupra importanței conducerii preventive și a respectului reciproc între toți participanții la trafic.

Motocicliștii prahoveni, indiferent dacă sunt afiliați unui club sau sunt ”solo rideri” se reunesc de la ora 13, pe esplanada Palatului Culturii Ploiești, vor socializa cu cei veniți să îi cunoască, să le admire bijuteriile pe două roți și să afle mai multe despre ceea ce nu este doar o pasiune, ci un stil de viață. Se va pleca apoi în marș organizat, pe arterele principale din Ploiești.

”Dorim să atragem atenția asupra motocicliștilor aflați în trafic, dorim să conștientizăm atât șoferii cât și motocicliștii care nu înțeleg că drumurile publice nu sunt piste de curse. Respectul reciproc este cel care nu ne pune viața în pericol!”, spun motocicliștii care an de an organizează și participă la acest marș al educației.

Momentul este unul excelent ales, în centrul Ploieștiului fiind în acea zi etapă din Campionatul de drift, un motiv în plus ca toți să înțelegem că una este să faci sport într-un cadru organizat, dând frâu liber adrenalinei și pasiunii și alta este să confunzi drumul public cu locul ideal pentru teribilisme care duc la pierderi de vieți omenești.

Grupul Observatorul Prahovean este parte a acestui demers, pe care îl promovăm an de an cu maximă responsabilitate.