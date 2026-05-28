Asistenții medicali sunt în stradă. Proteste și la ANAF și Trezorerie, iar vămile amenință cu greva

Sute de sindicaliști din sistemul sanitar protestează, joi, în fața Ministerului Muncii, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării. Angajații din Sănătate susțin că modificările propuse ar putea duce la scăderi importante ale veniturilor, în special prin eliminarea unor sporuri și indemnizații.

Potrivit Antena 3 CNN, reprezentanții angajaților din sistemul medical avertizează că protestele ar putea ajunge până la declanșarea grevei generale, dacă proiectul nu va fi modificat.

Sindicaliștii susțin că, potrivit calculelor făcute de Federația Sanitas, o asistentă medicală cu experiență ar putea pierde cel puțin 1.200 de lei la salariu, chiar dacă ar continua să lucreze aproximativ 60 de ore în weekend. În prezent, veniturile sunt completate prin sporuri, indemnizație de hrană și bani pentru weekendurile lucrate.

Fără sporuri, salariul unei asistente ar fi de aproximativ 4.000 de lei, în timp ce, cu sporuri, venitul poate ajunge la 6.000–7.000 de lei, în funcție de experiență și programul lucrat. Sindicaliștii avertizează că infirmierele, brancardierii și personalul TESA ar putea fi, la rândul lor, afectați de noile prevederi.

Nemulțumiri sunt și în alte sectoare bugetare. Joi au fost anunțate proteste la Trezoreria București, la ANAF Sector 3, ANAF Sector 6 și Buftea, iar angajații din Vămi amenință, de asemenea, cu greva generală, pe fondul discuțiilor privind noua lege a salarizării unitare.

Sindicaliștii din Sănătate au anunțat și un calendar al protestelor. Pe 3 iunie este programată o manifestație în Piața Victoriei, la care ar urma să participe aproximativ 20.000 de persoane, urmată de un marș către Palatul Parlamentului. Un alt protest este anunțat pentru 9 iunie, când sindicaliștii estimează o participare de aproximativ 30.000 de persoane.