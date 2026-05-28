Diana Buzoianu, atac la o instituție a statului incapabilă să combată știrile false

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), a criticat public Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), după o ședință în care a discutat cu reprezentanții instituției despre combaterea campaniilor de știri false din mediul online.

Într-o postare pe Facebook, Diana Buzoianu a susținut că a participat la o întâlnire cu reprezentanții ANCOM, instituția care urmărește implementarea la nivel național a Regulamentului privind serviciile digitale. Ministra a descris discuția drept „halucinantă”.

„I-am întrebat concret: ce atribuții au pentru a opri campaniile de fake news. Mi-au răspuns că termenul «dezinformare» apare de doar 13 ori și doar în preambulul regulamentului pe care ar trebui să îl urmărească că se aplică și că ei nu au nicio atribuție expresă pe acest domeniu. Aici suntem”, a transmis Diana Buzoianu.

Ministra Mediului a mai susținut că reprezentanții ANCOM i-au explicat că instituția urmărește mecanismele prin care regulamentul european este aplicat, dar nu are atribuții directe pentru oprirea campaniilor de dezinformare.

Un alt subiect ridicat în cadrul discuției a fost lipsa unor reprezentanți ai marilor platforme sociale în România, la care cetățenii să poată apela în situații grave.

„I-am întrebat dacă li se pare normal că platformele sociale nu au niciun reprezentant în România cu care un cetățean să poată vorbi dacă are un caz grav de raportat. Mi-au răspuns că regulamentul nu prevede asta ca un drept pentru oameni”, a mai transmis Diana Buzoianu.

În finalul mesajului, ministra a afirmat că a ieșit de la ședință „neștiind sigur dacă alții din exterior sabotează țara sau nici nu mai e nevoie cu astfel de autorități care cică ne protejează drepturile”.

În replică, vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, a acuzat-o pe Diana Buzoianu că a lansat un atac „total nejustificat” la adresa instituției și a susținut că, potrivit legislației privind serviciile digitale, ANCOM nu are pârghii clare pentru combaterea campaniilor de dezinformare, potrivit Antena 3.