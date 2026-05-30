- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Turist olandez căzut în prăpastie pe un traseu din Bucegi. Intervenție dificilă de salvare

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
interventie salvamont Prahova
Foto sursă: Facebook - Salvamont Prahova (captură)

Un turist olandez a căzut, vineri, 29 mai, în prăpastie, pe un traseu din Bucegi. Intervenția salvamontiștilor a fost îngreunată din cauza rafalelor de vânt.

- Publicitate -

Salvamontiștii prahoveni au fost solicitați să intervină după ce un turist olandez a căzut, vineri, în prăpastie din Brâna Mare a Caraimanului.

„Este al doilea caz in aceeași zonă, după intervenția de duminica trecută. Am solicitat sprijin aerian de la POA Brașov. Reamintim că toate traseele turistice montane de mare altitudine din Bucegi sunt încă închise, din cauza faptului că persistă zapada pe anumite porțiuni”, a precizat Salvamont Prahova.

- Publicitate -

Din cauza rafalelor de vânt, salvatorul montan nu a putut fi troliat din elicopter la victimă. Intervenția, potrivit Salvamont Prahova, a continuat terestru.

„Salvatorii montani au ajuns la victimă si au evaluat-o din punct de vedere medical”, a mai precizat Salvamont Prahova.

Victima prezenta multiple traumatisme, printre care si o fractură de tibie si peroneu. Salvamontiștii au continuat operațiunea de scoatere a accidentatului din prăpastie.

- Publicitate -

Turistul a fost transportat până la Piatra Arsă, de unde a fost preluat de către o ambulanță pentru a fi transportat la spital.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Astăzi are loc marele show aviatic Avioane și Motoare, la Aerodromul Strejnicu. Intrarea este liberă

Marius Nica Marius Nica -
Sâmbătă, 30 mai, Aerodromul Strejnicu devine locul unuia dintre...

Satul Banului, locul secret de lângă Ploiești. Povestea incredibilă a unei gospodării moșnenești [REPORTAJ VIDEO]

Oana Stoica Oana Stoica -
România ascunde încă locuri de poveste pe care puțini...

Show-ul aviatic de la Strejnicu, 30 mai. Tot ce trebuie să știi despre program

Marius Nica Marius Nica -
Pe 30 mai, pe Aerodromul Strejnicu, va avea loc...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -