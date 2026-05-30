Turist olandez căzut în prăpastie pe un traseu din Bucegi. Intervenție dificilă de salvare

Un turist olandez a căzut, vineri, 29 mai, în prăpastie, pe un traseu din Bucegi. Intervenția salvamontiștilor a fost îngreunată din cauza rafalelor de vânt.

Salvamontiștii prahoveni au fost solicitați să intervină după ce un turist olandez a căzut, vineri, în prăpastie din Brâna Mare a Caraimanului.

„Este al doilea caz in aceeași zonă, după intervenția de duminica trecută. Am solicitat sprijin aerian de la POA Brașov. Reamintim că toate traseele turistice montane de mare altitudine din Bucegi sunt încă închise, din cauza faptului că persistă zapada pe anumite porțiuni”, a precizat Salvamont Prahova.

Din cauza rafalelor de vânt, salvatorul montan nu a putut fi troliat din elicopter la victimă. Intervenția, potrivit Salvamont Prahova, a continuat terestru.

„Salvatorii montani au ajuns la victimă si au evaluat-o din punct de vedere medical”, a mai precizat Salvamont Prahova.

Victima prezenta multiple traumatisme, printre care si o fractură de tibie si peroneu. Salvamontiștii au continuat operațiunea de scoatere a accidentatului din prăpastie.

Turistul a fost transportat până la Piatra Arsă, de unde a fost preluat de către o ambulanță pentru a fi transportat la spital.