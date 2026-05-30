Se scumpește asigurarea RCA. ASF a publicat noile tarife de referință

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat vineri, 29 mai, noile tarife de referință pentru asigurările obligatorii de răspundere civilă auto (RCA). Totodată, autoritatea precizează că acestea nu reprezintă prețuri practicate în piață și nu sunt obligatorii pentru asigurători.

Potrivit raportului semestrial elaborat de compania independentă KPMG, piața RCA se află într-o etapă de stabilitate, în ciuda unor creșteri moderate generate de majorarea costurilor de reparație și a daunelor.

„Tarifele de referință RCA nu reprezintă prețuri de piață, nu sunt obligatorii și nu sunt stabilite de ASF. Acestea au caracter orientativ și funcționează ca un instrument statistic de transparență”, au transmis reprezentanții ASF.

Datele din raport arată că dauna medie pentru autoturismele deținute de persoane fizice și juridice a crescut cu 5,8%. În cazul vehiculelor de transport marfă, majorările au fost de 4,7% pentru persoanele fizice și de 3,5% pentru persoanele juridice.

Și frecvența daunelor a înregistrat creșteri ușoare: cu 1,9% pentru autoturismele persoanelor fizice și cu 0,63% pentru cele deținute de firme.

Comparativ cu tarifele de referință publicate în noiembrie 2025, noile valori indică o creștere medie de 12,3% pentru autoturismele persoanelor fizice și de 11,7% pentru autovehiculele de transport bunuri. Pentru persoanele juridice, creșterile sunt de aproximativ 10%.

ASF subliniază însă că există și categorii unde tarifele au scăzut. De exemplu, pentru șoferii din București-Ilfov cu vârsta peste 60 de ani și autoturisme de peste 300 kW, tariful de referință a fost redus cu 5,4%.

Reprezentanții instituției explică faptul că tarifele de referință sunt calculate pe baza datelor statistice din ultimii cinci ani, folosind un model care ia în considerare factori precum vârsta șoferului, tipul vehiculului, puterea motorului și zona geografică.

ASF reamintește că prețul final al polițelor RCA este stabilit exclusiv de companiile de asigurări, în funcție de propriile politici comerciale și de nivelul de risc.