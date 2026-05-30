Cine a câștigat Românii au talent 2026

Marius Nica
Autor: Marius Nica
Trupa Re-born
sursa foto: Pro TV

Trupa Re-born este marea câștigătoare a sezonului 2026 al emisiunii Românii au Talent. Grupul de dans contemporan și gimnastică din Târgu Mureș a obținut cele mai multe voturi din partea publicului și a plecat acasă cu marele premiu, în valoare de 120.000 de euro.

Trupa Re-born este formată din 12 adolescente cu vârste între 15 și 19 ani, care îmbină dansul contemporan cu elemente de gimnastică artistică. Tinerele au impresionat publicul și juriul prin sincronizare, coregrafii complexe și momente cu impact vizual puternic, potrivit Libertatea.

Pe lângă marele premiu al sezonului, Trupa Re-born a câștigat și premiul de originalitate, în valoare de 10.000 de euro, după ce a fost nominalizată alături de Albert Oprea și Rebeca Tomescu.

În clasamentul finalei, pe locul al doilea s-a clasat Albert Oprea, care a primit un cec de 20.000 de euro, iar pe locul al treilea a fost Antonia Voroneanu, recompensată cu 10.000 de euro.

