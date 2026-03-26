Revine criza apei în Prahova: peste 100.000 de gospodării afectate aproape o săptămână

În spatele anunțului Societății Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., potrivit căruia, începând de marți, 31 martie 2026, ora 00:30, va fi oprită alimentarea cu apă tratată clorinată din cadrul Stației de Tratare a Apei Voila, pentru o perioadă estimată de aproximativ 48 de ore, se prefigurează o nouă criză a apei în județ, similară celei din luna decembrie a anului trecut.

În realitate, cele peste 100.000 de gospodării din Prahova și Dâmbovița vizate vor fi afectate cel puțin cinci zile.

Asta deoarece este nevoie de cel puțin 12 ore pentru ca operatorul Hidro Prahova să amorseze conductele de distribuție a apei, dacă nu vor apărea avarii, care sunt mai mult decât probabile, plus alte 72 de ore pentru ca analizele de laborator ale DSP Prahova să confirme dacă apa este sau nu potabilă.

Contactat de Observatorul Prahovean, prefectul Daniel Nicodim a declarat că ESZ a luat unilateral decizia de a opri producția de apă potabilă, fără să informeze autoritățile locale și județene.

„În această dimineață am convocat o ședință la care au participat reprezentanți ai Hidro Prahova, Consiliului Județean Prahova și DSP. Din partea ESZ nu a venit conducerea, ci două angajate care nu au putut să ne ofere informațiile solicitate, ci doar că vor transmite mai departe mesajele noastre. Este inacceptabil să declanșezi o nouă criză a apei în felul acesta!”, ne-a declarat prefectul Nicodim.

UPDATE Reacția integrală a prefectului de Prahova:

NU voi permite ca prahovenii să treacă din nou printr-o criză a apei!

Am citit aseară în presă, iar ulterior am primit din partea Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), la fel ca și celelalte instituții, o simplă informare prin care eram anunțați că, începând de luni noaptea, respectiv 31 martie, ora 00:30, va fi oprită alimentarea cu apă potabilă din cadrul Stației de Tratare a Apei Voila, pentru o perioadă estimată de aproximativ 48 de ore.

O decizie luată fără ca, în prealabil, conducerea ESZ să se consulte cu primarii, cu Prefectura, Consiliul Județean sau Hidro Prahova. Vor fi afectate 9 localități din județ: Câmpina, Șotrile, Telega, Brebu, Cornu, Breaza, Bănești, Băicoi și Florești – adică zeci de mii de prahoveni.

În această dimineață am convocat de urgență o ședință pentru a lămuri situația și pentru a solicita amânarea intervenției pentru perioada de după Sărbătorile Pascale. Motivul este unul extrem de grav. Exploatare Sistem Zonal Prahova nu doar că nu a consultat instituțiile implicate, dar a indus în eroare atât autoritățile, cât și populația.

Oprirea alimentării cu apă pentru „48 de ore” nu înseamnă, în realitate, 48 de ore fără apă. Experiența recentă ne arată că, după sistarea furnizării, operatorul Hidro Prahova are nevoie de aproximativ 12 ore pentru recalibrarea sistemului. Ulterior, Direcția de Sănătate Publică are nevoie de până la 72 de ore pentru efectuarea analizelor și confirmarea potabilității apei. Asta înseamnă, în fapt, aproape 6 zile fără apă potabilă pentru populație. Și vorbim despre un scenariu optimist, în care nu apar alte avarii sau disfuncționalități.

Mai mult decât atât, la ședința convocată în această dimineață la sediul Prefecturii, unde au participat reprezentanți ai Consiliului Județean, primarii localităților afectate, Hidro Prahova și DSP, ESZ a trimis un reprezentant fără putere de decizie, care nu a fost în măsură să ofere explicații clare privind necesitatea intervenției. Este inadmisibil!

Nu accept ca astfel de decizii, cu impact major asupra populației, să fie luate unilateral, fără consultarea Prefecturii, a Consiliului Județean, a operatorului de apă, a DSP sau a autorităților locale. Nu voi permite ca județul Prahova să fie aruncat din nou într-o criză a apei, așa cum s-a întâmplat în urmă cu doar câteva luni.

Solicit public conducerii ESZ Prahova să NU sisteze livrarea apei potabile către populație până când nu va veni în fața instituțiilor abilitate cu explicații clare, justificări tehnice și un plan coordonat, responsabil și asumat. Interesul cetățeanului nu este negociabil, iar respectul față de prahoveni nu este opțional.