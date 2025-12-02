Cum s-a ajuns la criza apei din Prahova. Cronologia dezastrului

Peste 107.000 de locuitori din 14 localități din Prahova și Dâmbovița sunt în acest moment fără apă la robinete de zile bune. Stația de Tratare Voila (Câmpina), operată de ESZ ( Exploatare Sistem Zonal Prahova) a fost oprită din cauza turbidității extreme a apei din Barajul Paltinu, iar operatorii care distribuie apă către populație, în principal Hidro Prahova, nu mai au ce pompa în rețea.

- Publicitate -

Ultimele estimări ale factorilor decizionali arată că furnizarea apei potabile ar putea fi reluată treptat abia săptămâna viitoare, în unele localități chiar peste cel puțin o săptămână, dacă nivelul de nămol scade și instalațiile sunt repornite în siguranță.

La finalul articolului puteți urmări un interviu cu inginerul șef de la Apele Române Prahova, Florin Grădinaru, care explică în detaliu tot ce s-a întâmplat la Paltinu, din iunie 2025 și până în prezent.

- Publicitate -

Filmul cronologic al crizei apei

Iunie 2025 – primele manevre și avaria la golirea Barajului Paltinu

Cronologia oficială începe pe 17 iunie 2025. Atunci, Prefectura Prahova, ESZ și Hidro Prahova anunțau o evacuare controlată a apei la Barajul Paltinu și întreruperea alimentării cu apă potabilă pentru 24 de ore în mai multe localități (Câmpina, Breaza, Cornu, Bănești, etc.). Manevra a fost necesară, spun reprezentanții Apelor Române Prahova, pentru a evita colmatarea lacului.

La acel moment, golirea de fund a barajului a eșuat din cauza unei defecțiuni majore. Specialiștii au stabilit la acel moment că este necesară intervenția scafandrilor. Însă aceștia puteau coborî pe fundul barajului doar în anumite condiții, mai exact, nivelul apei trebuia scăzut până la cota de 623 metri.

- Publicitate -

Vara și toamna 2025 – barajul la 36%, secetă și asigurări că „nu se afectează populația”

Am ajuns la cota 623 la finalul lunii septembrie 2025. Atunci s-a determinat cu exactitate cauza blocării golirii de fund. A fost vorba despre căderea batardoului. În luna octombrie, o comisie de experți din care făceau parte și reprezentanți Hidro Electrica și ESZ Prahova, a decis, împreună și cu scafandrii militari, că este necesară. Așa s-a decis menținerea ritmului de golire până la cota 605, pentru a permite intervenția scafandrilor, explică Florin Grădinaru, inginer șef la Apele Române Prahova.

Sfârșit de noiembrie – ploile torențiale, aluviunile și oprirea Stației Voila

La final de noiembrie, după episoade de ploi torențiale și coduri hidrologice, apa foarte scăzută din lac este încărcată masiv cu nisip și nămol.

Apele Române și ESZ Prahova anunță, pe 28 noiembrie, că la Paltinu s-a ajuns la o turbiditate extremă și că apa nu mai poate fi tratată la Stația Voila. Administrația descrie alimentarea cu apă potabilă a unei mari părți din Prahova drept „critică” și recomandă declararea unei situații de urgență în județ, pentru a se putea distribui apă în scop menajer până la revenirea parametrilor.

- Publicitate -

Stația Voila se oprește, iar Hidro Prahova transmite că rolul său este doar de operator al rețelelor, care preia apă de la ESZ și de la cei care administrează sursa.

Toate aceste fapte au condus ca acum, 13 localități din Prahova (Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunați, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniș, parțial Florești și alte zone periurbane) plus orașul Moreni din Dâmbovița să rămână fără apă potabilă, adică peste 107.000 de locuitori.

30 noiembrie – 1 decembrie: stare de urgență cerută, apă din rezerva de stat, acuzații de „lipsă de profesionalism”

Pe 29 noiembrie, Apele Române cer oficial declararea unei situații de urgență în Prahova. „Situația la Paltinu este critică”, transmit reprezentanții administrației, care estimează că „alimentarea cu apă potabilă nu poate fi reluată mai devreme de 72 de ore după încetarea precipitațiilor, dacă turbiditatea scade”, au transmis reprezentanții Apele Române.

- Publicitate -

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, reacționează public și spune că lipsa apei potabile pentru zeci de mii de oameni este „de neacceptat” și denunță o „lipsă de profesionalism” a autorităților care au asigurat ministerul că lucrările nu vor afecta populația.

„Informațiile care au ajuns la Minister spuneau că în orice situație se va asigura apa potabilă”, afirmă Buzoianu, arătând cu degetul spre Apele Române, ESZ și Hidroelectrica.

În același timp, premierul Ilie Bolojan anunță trimiterea a 200.000 de litri de apă potabilă, îmbuteliată, din rezerva de stat, către Prahova și Dâmbovița și promite că „cei care au generat această criză trebuie să răspundă” după reluarea alimentării.

Pe teren, ISU și primăriile încep să ducă apă menajeră cu cisterne și apă potabilă îmbuteliată în localitățile afectate. Școlile din Câmpina se închid temporar, iar spitalul din oraș își restrânge activitatea.

- Publicitate -

1–2 decembrie: războiul declarațiilor, termene amânate și noi avertismente

ESZ Prahova: „Ni s-a cerut să dăm apă menajeră”

Directorul general al ESZ Prahova, Bogdan Chițescu, afirmă că asupra companiei au existat presiuni pentru a livra apă menajeră către populație, deși aceasta nu îndeplinea condițiile de potabilitate și prezenta risc biologic.

„Ni s-a cerut să dăm apă menajeră”, a declarat Chițescu, precizând că a refuzat, după ce Direcția de Sănătate Publică Prahova a avertizat că o astfel de decizie ar încălca legea.

ESZ susține că Stația Voila nu poate produce, în aceste condiții, nici apă potabilă, nici apă menajeră care să poată fi livrată în siguranță consumatorilor, din cauza turbidității și a nivelului scăzut din lac.

Consiliul Județean Prahova transmite că „motivul crizei este direct legat de deciziile Ministerului Mediului și ale instituțiilor din subordine”, adică Apele Române și structurile tehnice.

- Publicitate -

Președintele CJ, Virgiliu Nanu, afirmă că apa brută ar putea fi reluată parțial în câteva zile, dar: „Apa potabilă nu va ajunge la beneficiar mai devreme de ziua de luni, 8 decembrie”.

Prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, arată că Apele Române au garantat inițial că lucrările nu vor afecta populația și critică ritmul lent al soluțiilor tehnice, cerând identificarea rapidă de alternative.

Reprezentanții Apelor Române susțin că, deși alimentarea cu apă brută ar putea fi reluată în zilele următoare, problema de fond de la barajul Paltinu, colmatarea și blocajul la golirea de fund, rămâne și „nu este una care să se rezolve de azi pe mâine”.

- Publicitate -

2 decembrie 2025 – începe golirea controlată

„Astăzi s-au demarat manevrele de golire la semi-adâncime, care este mai sus față de golirea de fund. Se eliberează un debit de 3 mc pe secundă, urmând ca acest debit să fie preluat de stația Voila”, a precizat pentru Observatorul Prahovean, Florin Grădinaru.

Situația la zi:

– peste 107.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița sunt în continuare afectați;

– alimentarea cu apă potabilă ar putea fi reluată treptat abia săptămâna viitoare, în unele localități chiar după „cel puțin o săptămână”;

– Spitalul din Câmpina funcționează cu mari dificultăți, fiind nevoit să limiteze internările, iar școlile din zonă rămân închise sau în program adaptat;

– ISU și operatorii de apă continuă să distribuie apă menajeră și apă potabilă cu cisterne, rezervoare mobile și baxuri din rezerva de stat.