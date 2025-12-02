Ministrul Sănătății (PSD) atac la ministrul Mediului (USR) pe tema crizei apei din Prahova

Aflat la Ploiești pentru o ședință pe tema crizei apei din Prahova, care afectează cinci spitale din județ, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobote (PSD) l-a atacat pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR).

- Publicitate -

După izbucnirea crizei apei din Prahova, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a fost acuzată de conducerea ESZ Prahova, unde acționar este compania Apele Române, că a făcut presiuni ca să livreze populației apă nepotabilă.

Detalii aici: Ministrul Mediului a cerut livrarea în Prahova de apă menajeră în loc de potabilă

- Publicitate -

Astăzi, la Ploiești, ministrul Sănătății a fost întrebat cum comentează această situație?

”Inconștiență administrativă este gestul. Am păstrat constant legătura cu Direcția de Sănătate Publică Prahova și i-am rugat să-și facă treaba până la capăt. Adică: până când apa nu respectă indicatorii fizico-chimici conformi pentru a putea fi introdusă în rețeaua centralizată, să nu ridice restricționarea.

Este exclus să faci un asemenea rabat și să introduci într-un sistem centralizat apa contaminată cu orice până când nu ai un control microbiologic și până când nu te asiguri că apa respectivă nu afectează populația.

- Publicitate -

Ar fi fost un incident de sănătate publică și unul epidemiologic fără precedent dacă acest lucru s-ar fi întâmplat” a răspuns Rogobete.

Momentul, de la minutul 12:08 al înregistrării conferinței: