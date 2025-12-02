Ministrul Sănătății (PSD) atac la ministrul Mediului (USR) pe tema crizei apei din Prahova

Aflat la Ploiești pentru o ședință pe tema crizei apei din Prahova, care afectează cinci spitale din județ, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobote (PSD) l-a atacat pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR).
După izbucnirea crizei apei din Prahova, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a fost acuzată de conducerea ESZ Prahova, unde acționar este compania Apele Române, că a făcut presiuni ca să livreze populației apă nepotabilă.
Detalii aici: Ministrul Mediului a cerut livrarea în Prahova de apă menajeră în loc de potabilă
Astăzi, la Ploiești, ministrul Sănătății a fost întrebat cum comentează această situație?
”Inconștiență administrativă este gestul. Am păstrat constant legătura cu Direcția de Sănătate Publică Prahova și i-am rugat să-și facă treaba până la capăt. Adică: până când apa nu respectă indicatorii fizico-chimici conformi pentru a putea fi introdusă în rețeaua centralizată, să nu ridice restricționarea.
Este exclus să faci un asemenea rabat și să introduci într-un sistem centralizat apa contaminată cu orice până când nu ai un control microbiologic și până când nu te asiguri că apa respectivă nu afectează populația.
Ar fi fost un incident de sănătate publică și unul epidemiologic fără precedent dacă acest lucru s-ar fi întâmplat” a răspuns Rogobete.
