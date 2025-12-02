Apele Române și ESZ se acuză reciproc pentru criza apei din Prahova

Peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă, iar centrala electrică de la Brazi, care asigura 10% din producția internă, s-a oprit. Sunt principalele efecte ale crizei apei din lacul de acumulare Paltinu.

Începând de vineri, 28 noiembrie, locuitorii din 13 comune și orașe din Prahova și alte patru din Dâmbovița, au rămas fără apă. S-a ajuns aici din cauza faptului că apa livrată din lacul de acumulare Paltinu, administrat de Apele Române, nu a mai putut fi tratată la stația Voila, administrată de ESZ, din cauza aluviunilor. De vină ar fi pe de o parte nivelul scăzut al lacului Paltinu, golit parțial și controlat în vederea efectuării unor reparații, dar și de ploile abundente.

Acuzații grave, nicio demisie sau demitere

Odată cu declanșarea crizei a început o serie de declarații ale celor responsabili de seceta de la robinetele prahovenilor, în frunte cu ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Ulterior, a început pasarea responsabilității pentru criza apei între reprezentanții ESZ Prahova și Apele Române.

Astfel, Bogdan Chițescu, directorul general al ESZ, compania care tratează apa din lacul Paltinu și o livrează operatorilor regionali, a recunoscut un bazin de apă curată nu a putut fi folosit pentru că era avariat!

”Eu nu pot să mă apuc să fac rezerve de apă. Eu am BAC-ul, adică bazinul de apă curată. Eu operez un sistem care aparține Apelor Române. Eu pot să fac doar reparații, nu investiții.

Imediat cum am aflat de chestia asta (n.r. apa cu aluviuni din Paltinu, care nu poate fi tratată) m-am gândit că trebuie să fac rezervă de apă, dar BAC-ul meu este avariat. Am sunat imediat la ei (n.r. Apele Române). Păi, ce fac? Trebuie să repar ăsta.

Mi-au dat răspuns că o să-l repare în 32 de luni. Vă mulțumesc. Păi, atunci, cum pot să mă pregătesc, că mie îmi trebuie luni ca să pot să fac o pregătire, astfel încât în cazul în care goliți acest lac, eu trebuie să am o minimă rezervă. Este clar că vor fi întreruperi”, a explicat directorul companiei ESZ, la Digi 24.

Apele Române arată cu degetul spre ESZ

Astăzi, Apele Române i-au acuzat pe cei de la ESZ de neimplicare.

”ESZ a fost notificată încă din luna octombrie privind riscurile de creștere a turbidității pe perioada scăderii nivelului în lac și a lucrărilor la galeria de fund.

Operatorul trebuia să asigure surse alternative, inclusiv alimentarea din BAC Lunca Mare. În prezent, acest bazin este gol din cauza avariilor la conducta aflată în exploatarea ESZ Prahova.