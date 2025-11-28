Senatorul Aurel ”Nas Electronic” Oprinoiu (USR), bun la direct marketing dar și mai bun cu poluarea

Senatorul Aurel ”Nas Electronic” Oprinoiu (USR) a mâncat, aseară, timpul multor oameni buni sau importanți din Ploiești, plus ministra Mediului, pentru a le prezenta… Nasul Electronic. Cinic, acțiunea de direct marketing a demnitarului a fost mascată sub pretextul unei întâlniri pentru identificarea de soluții la problema poluării care ne omoară cu zile.

- Publicitate -

”Miroase – vrem să respirăm aer curat!”, suna titlul evenimentului organizat aseară de ”Senatorul de Prahova și Vicepreședinte al Comisiei de Mediu a Senatului României” Aurel Oprinoiu (USR) la Hotel Central, de la ora 18.00.

În invitația de participare la eveniment eram anunțați că vor participa ministra Mediului, Diana Buzoianu (USR), numeroși parlamentari, prefect, președinte de consiliu județean, primar Ploiești, cetățeni, mass media etc.

- Publicitate -

Ni se spunea că, împreună, vom ”discuta în mod deschis și profesionist despre (…) soluțiile concrete care pot fi implementate printr-o colaborare reală între autorități, industrie și cetățeni”.

Pentru că nu am putut participa, am urmărit cu atenție live-ul transmis de colega mea Roxana Tănase. Așa mi-am dat seama că senatorul Aurel Oprinoiu (USR) pregătise o mare și neașteptată țeapă, nu doar pentru mine, ci pentru toți participanții.

Iată despre ce este vorba.

Tema cu care vicepreședintele (fost președinte în mandatul anterior) al Comisiei de Mediu a Senatului României i-a ținut captivi în sală pe toți cei prezenți, nu a fost ”identificarea soluții pentru combaterea poluării”.

- Publicitate -

A fost prezentarea și plasarea cu sugestia de cumpărare de către autorități a SOLUȚIEI pe care a descoperit-o el, întâmplător (sanchi!), și care trebuie neapărat implementată/cumpărată – Nasul Electronic.

Nu oricare Nas Electronic de pe planetă, ci doar cel comercializat de un SRL din București.

Dacă n-ați urmărit live-ul de aseară, probabil nu o să mă credeți când o să vă spun că singura preocupare notabilă a senatorului Oprinoiu (USR) a fost aceea de a readuce în prim-planul discuțiilor beneficiile pe care le oferă minunea denumită Nasul Electronic.

Vă rog să nu mă credeți pe cuvânt și să urmăriți înregistrarea a integrală a discuțiilor aici:

- Publicitate -

Atât de insistent a fost pe topicul ”haideți să aflați despre minunile nasului electronic pentru care vreau să dau o lege ca să se cumpere de către toate instituțiile din România” încât colegii jurnaliști din sală au început să-l admonesteze cu politicosul: ”lăsați-o mai moale cu teleshopingul”. Bravo, colegi! Respect.

Exact asta mă înfuria și pe mine: spectacolul grotesc și nerușinarea unui senator de Prahova la al doilea mandat în Comisia pentru Mediu, care după toate regulile direct marketingului, fără nicio jenă, se ocupa cu plasarea unui produs garantat prin prezență de ministra Mediului.

Nu a dat doi bani pe ce au spus cei din jur, nu a deschis nicio discuție despre pretextul întâlnirii – identificarea de soluții pentru combaterea poluării, nu a schițat niciun semn de interes față de situațiile dramatice expuse de unii dintre participanții victime ale poluării.

Pentru că știu că printre voi sunt mulți oameni de bun simț și bună credință care vor crede că exagerez, colegul meu David Mihalache a avut o idee genială.

- Publicitate -

A urmărit toată înregistrarea și a făcut un scurt montaj al momentelor în care senatorul a readus în prim planul discuțiilor produsul și nu problema gravă și urgentă a poluării pentru care invitase oamenii la dezbatere.

Vă rog să urmăriți clipul de mai jos și, după aceea, să îmi spuneți dacă exagerez sau dacă sunt prea de treabă:

Cele 11 exprimări directe, plus alte și alte aluzii ”la sistemul foarte performant” făcute pe durata discuției sunt și motivul pnetru care eu chiar cred că și merită supranumele Aurel ”Nas Electronic” Oprinoiu.