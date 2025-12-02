Cinci spitale din Prahova fără apă. Criza l-a adus pe Ministrul Sănătății la Ploiești

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a ajuns astăzi, la Ploiești, pentru o ședință de urgență cu directorul Direcției de Sănătate Publică Prahova, reprezentanții Inspecției Sanitare de Stat și managerii spitalelor din județ afectate de lipsa apei potabile.

Ședința a avut ca obiectiv evaluarea rapidă a situației din sistemul de sănătate din județ și stabilirea măsurilor necesare pentru protejarea pacienților, precum și pentru asigurarea continuității serviciilor medicale în unitățile sanitare impactate de această situație.

Din cauza lipsei apei, activitatea medicală curentă este suspendată și nu se mai fac internări.

Principalele declarații ale ministrului Sănătății:

Spitalele din Prahova care nu beneficiază de apă curentă sunt: Spitalul Municipal din Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumofiziologie Florești, Spitalul Orășenesc Băicoi și Spitalul de Pneumofiziologie din Breaza.

În acest moment, în cele cionci spitale sunt internați 378 de pacienți, iar personalul care deservește aceste unități este de 1260.

Am convocat la Ministerul Sănătății o celulă de urgență, în care am inclus mai multe spitale din București, în cazul în care va fi necesar transferul unor pacienți internați în Prahova.

Vom suplimenta alimentarea cu apă potabilă îmbuteliată distribuită în spitalele respective, atât pentru pacienți, cât și pentru personal.

Din punctul de vedere al sănătății publice suntem în momentul de față în alertă, dar situația de față nu reprezintă una de urgență medicală.