Centrala electrică de la Brazi, nefuncțională. Cu ce surse va fi înlocuită

Marius Nica
Marius Nica
centrala brazi
Centrala electrică de la Petrobrazi s-a oprit din cauza lipsei de apă

Criza apei din Prahova a condus la oprirea centralei electrice de la Brazi, care producea 10% din necesarul consumului intern.

Roxana Tănase

Prezent la Ploiești pentru o ședință de urgență, Casian Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, a dat asigurări că s-au găsit alternative pentru acoperirea deficitului energetic.

Acesta a transmis că se va suplimenta producția din alte surse, precum cea hidro – produsă în principal de Porțile de Fier, de centralele pe cărbune, dar și din importuri.

