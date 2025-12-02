Centrala electrică de la Brazi, nefuncțională. Cu ce surse va fi înlocuită

Criza apei din Prahova a condus la oprirea centralei electrice de la Brazi, care producea 10% din necesarul consumului intern.

La acest articol a contribuit Roxana Tănase.

Prezent la Ploiești pentru o ședință de urgență, Casian Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, a dat asigurări că s-au găsit alternative pentru acoperirea deficitului energetic.

Acesta a transmis că se va suplimenta producția din alte surse, precum cea hidro – produsă în principal de Porțile de Fier, de centralele pe cărbune, dar și din importuri.