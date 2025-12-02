- Publicitate -
Cum explică șefii Apelor Române criza apei din Prahova VIDEO

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița au rămas, de vineri, 28 noiembrie, fără apă potabilă. Din acest motiv, cinci spitale au suspendat internările, iar centrala electrică de la Petrobrazi și-a oprit producția.

Prezenți la Ploiești pentru o ședință de urgență, Florin Ghiță, directorul general al companiei Apele Române și Sorin Rândașu, directorul Direcției Situații de Urgență din cadrul aceleiași instituții, au explicat cum s-a ajuns în această situațoe de criză.

Cei doi au dat vina pe viiturile care au adus aluviuni în lacul de acumulare Paltinu, golit controlat pentru efectuarea unor reparații, care au blocat stația de tratare a apei de la Voila.

Conducerea Apelor Române susține că probabilitatea ca această criză să se repete în următoarele șase luni este de peste 50%!

VIDEO

