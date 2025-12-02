Criza apei în Prahova. Explicațiile șefului stației care tratează apa de la Paltinu

Bogdan Chițescu, director general ESZ Prahova, societatea care administrează stația de tratare a apei din lacul Paltinu, de la Voila, a explicat cum s-a ajuns la criza apei.

La acest articol a contribuit Roxana Tănase.

Peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița, cinci spitale și rafinăria Petrobrazi sunt afectate de această criză a apei, declanșată vineri, 28 noiembrie.

Bogdan Chițescu, director general ESZ Prahova, susține că furnizarea apei pentru populație va putea fi reluată cel mai devreme duminică seară saiu luni dimineață.

Acesta nu exclude ca o astfel de criză să se repete în cazul unor viituri, pe fondul nivelului scăzut al apei din lacul de acumulare Paltinu.

