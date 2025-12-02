Situație de criză la Petrobrazi. Soluții pentru repornirea centralei electrice

Centrala electrică de la Petrobrazi, care asigura 10% din necesarul sistemului energetic național, a fost oprită din cauza crizei apei de la Paltinu. Prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, a declarat, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, că s-a găsit o soluție tehnică de urgență pentru repornirea centralei electrice.

Este vorba de asigurarea sursei de apă de către Termo Ploiești și Apa Nova Ploiești.

”În urma crizei centralei de la Petrobrazi, am avut astăzi la prefectură o ședință cu reprezentanții Termo Ploiești, Apa Nova Ploiești, Apele Române, ESZ, ISU pentru a găsi o soluție la alimentarea cu apă.

Avem schițat un plan, prin care foarte curând, de la Termo Ploiești vor fi furnizate 100 de tone de apă pe oră începând de la miezul nopții sau cel mai târziu mâine dimineață.

Specialiștii de la Apa Nova studiază posibilitatea ca încă 100 – 150 de tone de apă să fie direcționate către rafinărie și, ulterior, către electrică de la Brazi. Menționez că această soluție nu afectează în niciun fel consumul de apă al populației Municipiului Ploiești” a declarat prefectul de Prahova.

Reamintim că centrala de la Brazi nu mai poate funcționa fără apa care era livrată din barajul Paltinu.