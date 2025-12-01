Zeci de mii de prahoveni fără apă și nicio demisie! Responsabilii pentru dezastrul de la Paltinu

Începând de vineri, locuitorii din 12 comune și orașe din Prahova nu au apă la robinete. Motivul este incredibil: apa din lacul de acumulare Paltinu este prea mare pentru a se face reparații și prea mică pentru a fi tratată și a deveni potabilă. În timp ce zeci de mii de oameni aleargă disperați după apă prin magazine, șefii instituțiilor implicate în declanșarea crizei rămân în funcțiile bine plătite.

Vineri, 28 noiembrie, Hidro Prahova anunță sistarea furnizării apei potabile în 12 localități din județ: Câmpina, Breaza și Băicoi, Adunați, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești, Vărbilău și Aluniș. Începe maratonul ”nu noi suntem de vină”.

Operatorul de apă al Consiliului Județean Prahova dă vina pe producătorul de apă S.C. Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova S.A.

Acesta din urmă susține că a oprit stația de tratare a apei de la Voila, din cauza turbidității apei din lacul de acumulare Paltinu.

Administratorul barajului, Apele Române, dă vina pe ploile care au antrenat aluviunile de pe fundul lacului, care era golit controlat pentru efectuarea de reparații.

Important de reținut! Aceste reparații nu au fost efectuate până acum, deși acestea au devenit necesare în urma unui incident din luna iunie, de care Observatorul Prahovean a scris aici: A eșuat evacuarea parțială a lacului barajului Paltinu VIDEO

În ceea ce privește sfârșitul crizei apei, termenul optimist este de 72 de ore de la încetarea ploilor, adică cel mai devreme miercuri, 3 decembrie. Asta dacă apa de la Paltinu va putea fi transformată într-una potabilă la stația de tratare de la Voila.

Nicio demisie sau demitere!

În tot acest timp, am asistat la o serie de declarații aiuritoare ale autorităților județene, politicienilor și ministrului Mediului. Așa cum era de așteptat, fiecare personaj a încercat să arunce pisica moartă în ograda altuia.

Un lucru e cert: până la redactarea acestui articol, NIMENI nu a demisionat sau nu a fost demis.

Cine sunt șefii de la stat responsabili

S.C. Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova S.A

Chiţescu Bogdan-Ştefan, Director General (CV-ul său aici: Europass-Chitescu-CV) și Ing. Radu Razvan Director Tehnic (fără CV public)

Apele Române

Florin Ghiță, Director General (nu are CV-ul afișat!) și Ervin Luci, Director departamentul managementul lucrărilor hidrotehnice (CV-ul lui aici: SKM_C450i25011712182)

Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova

Director General Gheorghe Ciurea (CV-Ciurea-Ghe-actualizat-10.10.2025) și Florin Adrian Grădinaru inginer sef (CV-Gradinaru-Florin-Adrian-13.10.2025)

Ministrul Mediului

Diana Buzoianu (USR) CV-Diana-Anda-BUZOIANU

P.S. cu câteva excepții, parlamentarii de Prahova nu au scos un cuvânt despre criza apei. Aceștia sunt:

Camera Deputaților

PSD: Bogdan Toader, Grațiela Gavrilescu, Alexandru Rogobete

PNL: Mircea Roșca, George Cătălin Șerban

USR: George Marussi, Felix Bulearcă

AUR: Adrian Axinia, Ștefăniță Avramescu, Andrei Cozmin Gușă (fost SOS)

POT: Dan Mihai Nicolae

Senat

