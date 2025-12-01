Cum putea fi evitată criza apei din Prahova. ”Bazinul e avariat”

Criza apei care afectează peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița putea fi evitată! Un rezervor special construit pentru situații de acest gen nu este funcțional.

100.000 de oameni, fără apă potabilă

De trei zile, peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă. Stația de tratare de la Voila nu a mai putut procesa apa livrată din lacul de acumulare Paltinu din cauza aluviunilor.

S-a ajuns în această situație pe fondul ploilor abundente și a nivelului scăzut de apă din Paltinu. Lacul a fost secat parțial controlat pentru efectuarea unor lucrări de reparații, necesare după un incident tehnic produs vara trecută.

Localitățile afectate de criza apei sunt: Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunați, Cornu, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești, Vărbilău și Aluniș, dar și orașul Moreni din Dâmbovița.

Rezervorul de apă curată pentru situații de urgență este avariat!

Un cititor de presă locală a atras atenția că în zona Lunca Mare există un Bazin de Apă Curată (BAC), construit special pentru a asigura continuitatea alimentării cu apă. Mai ales în momentele în care apa brută devine excesiv de tulbure pentru a fi tratată corespunzător.

În astfel de situații, conform informațiilor tehnice, apa din Paltinu poate fi amestecată cu apa din BAC, astfel încât procesul de tratare să se desfășoare fără probleme.

Bogdan Chițescu, directorul general al ESZ, compania care tratează apa din lacul Paltinu și o livrează operatorilor regionali, a recunoscut că acest bazin nu a putut fi folosit. Da, în această situație de criză, a constatat că bazinul este avariat!

”Eu nu pot să mă apuc să fac rezerve de apă. Eu am BAC-ul, adică bazinul de apă curată. Eu operez un sistem care aparține Apelor Române. Eu pot să fac doar reparații, nu investiții.

Imediat cum am aflat de chestia asta (n.r. apa cu aluviuni din Paltinu, care nu poate fi tratată) m-am gândit că trebuie să fac rezervă de apă, dar BAC-ul meu este avariat. Am sunat imediat la ei (n.r. Apele Române). Păi, ce fac? Trebuie să repar ăsta.

Ministrul Mediului a cerut livrarea în Prahova de apă menajeră în loc de potabilă

Mi-au dat răspuns că o să-l repare în 32 de luni. Vă mulțumesc. Păi, atunci, cum pot să mă pregătesc, că mie îmi trebuie luni ca să pot să fac o pregătire, astfel încât în cazul în care goliți acest lac, eu trebuie să am o minimă rezervă. Este clar că vor fi întreruperi”, a explicat directorul companiei ESZ, la Digi 24.

Lungul șir de erori umane

Așadar, în cazul crizei apei avem de-a face cu un șir uriaș de erori umane care au lăsat fără acest serviciu public esențial 100.000 de oameni.

Barajul Paltinu a fost golit parțial pentru efectuarea unor lucrări programate într-o perioadă cu ploi abundente, noaptea minții!

Apa livrată din Paltinu este atât de tulbure încât nu poate fi tratată pentru a deveni potabilă, iar la acest lucru nu s-a gândit niciun specialist?!

Bazinul cu apă curată, special construit în astfel de situații de criză este avariat!

Soluția specialiștilor: să ne rugăm să nu mai plouă ca să se limpezească apa care a mai rămas pe fundul lacului de acumulatre Paltinu astfel încât să poată fi transformată într-una potabilă.

