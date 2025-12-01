Ministrul Mediului a cerut livrarea în Prahova de apă menajeră în loc de potabilă

Administratorul stației de tratare a apei de la Voila, blocată de aluviunile din Paltinu, este compania Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova al cărui acționar majoritar este compania Apele Române din subordinea Ministerului Mediului. Directorul ESZ, Bogdan Chiţescu (PNL), a acuzat-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu (USR), că a făcut presiuni ca în sistemul de alimentare cu apă să fie pompată apă menajeră ca o soluție de avarie pentru criză.

”În ședință, dânsa a spus că a auzit că în alte județe se poate da apă menajeră care să poată fi folosită la toaletă sau pentru menaj, adică nu pentru băut și să anunțăm pe Facebook, sau altfel, că oamenii nu trebuie să o folosească decât pentru așa ceva.

Ca să înțeleagă lumea, dacă am da drumul doar la apa menajeră pentru WC-uri, cum a spus doamna ministru, ar însemna o apă netratată corespunzător și există riscul să aibă metale, un surplus de aluminiu, sedimente, bacterii, cum ar fi Clostridium. Atât timp cât nu este tratată corespunzător, fiind turbiditatea foarte mare, eu nu știu ce poate să fie în acea apă și nu îmi asum riscul.

Această apă menajeră este transportată pe aceeași conductă cu apa potabilă. Ne-am opus, pentru că nu îmbolnăvim populația. Nu pot să iau apă dintr-un lac, care este colmatat, adică dintr-un nămol și să îi dau un tratament, sperând că moare ce este acolo, fără să îi fac tratamentul specific. În final, doamna ministru a înțeles și a trecut mai departe” a declarat directorul ESZ Prahova citat de Libertatea.

”Manipulări pentru salvarea funcțiilor unor oameni plasați politic”

De partea cealaltă, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat pe Facebook și a acuzat manipulări pentru salvat funcțiile unor oameni plasați politic pe la Apele Române.

”Astăzi am fost în Prahova. Am convocat toate autoritățile implicate, alături de primari și prefecți. În urma acestor discuții a reieșit foarte clar că nu a existat o comunicare clară a autorităților responsabile din local din subordinea Ministerului Mediului cu privire la riscul de a rămâne peste 100.000 de oameni fără apă potabilă.

Astăzi a fost centralizat de urgență necesarul de apă potabilă cu ajutorul prefecților, și a fost dată decizia CNSU pentru a începe deja să fie livrată apa în localitățile afectate. Cu privire la apa de la robinet, specialiștii au dat termen de 72 de la momentul în care apa scade sub un prag maximal de turbiditate pentru a putea începe să trateze apa. Pentru următoarele luni, ca să fie evitat un episod similar, autoritățile de la nivel local și de la nivel central trebuie să identifice împreună alternative de surse de apă și crescute rezervele locale de apă.

Am început prin a spune stop ipocriziei politice. În timp ce o parte din noi căutăm soluții și facem tot ce e posibil să fie asigurată apă oamenilor, alții sunt preocupați să iasă albi curați ca lacrima. Două dintre atacurile din această zi:

1. Ministerul Mediului a ,,pus presiune” să se dea apă nepotabilă drept apă menajeră oamenilor din localitățile afectate de lipsa apei. Marea presiune care a fost pusă au fost 3 întrebări adresate astăzi, de față cu 20 de persoane, de ce în alte zone din țară se poate da apă menajeră care nu e potabilă (ex. Praid sau Curtea de Argeș), iar în aceste localități din Prahova și Dâmbovița nu. Am întrebat același lucru și la Ministerul Sănătății.

Am primit și câteva documente oficiale, dar și răspuns de față cu toată lumea, de la experții de la DSP că nu este posibil – am acceptat răspunsul.

”Nu mă sperie amenințările unor înșurubați politic”

Sigur, e aproape induioșotor să vezi oameni numiți politici de ani de zile în companiile din subordinea Apele Române (ESZ), care nu au făcut ani de zile investițiile necesare în infrastructură, au primit bani în ultimii ani pentru proiecte SF în loc să ceară pentru schimbarea unor țevi și nu au comunicat niciun risc cu privire la sistarea apei în acest caz.

Aceiași oameni politici numiți pe posturi călduțe care amenințau ieri că trimit sindicatele peste Ministerul Mediului dacă ,,mă ating de ei”. Nu mă sperie amenințările unor înșurubați politic. Stop ipocriziei politice și manipulării publice!

2. Ministerul Mediului ,,a fost neglijent” și nu a rezolvat o problemă a unei conducte care era cunoscută de ,,luni de zile”. Am citit cu surprindere postarea domnului Președinte de Consiliu Județean din Dâmbovița. Conducta la care se face referire este o conductă cu probleme de ani de zile.

De-a lungul timpului ESZ au încercat să facă reparații de mai multe ori – ba înțeleg că ar fi primit și bani pentru asta de-a lungul anilor. Dar, sigur, e mai ușor să dai vina pe minister, decât pe pilele politice numite în locuri călduțe prin local. Am încercat să clarific informațiile cu Președintele Consiliului județean, dar am ajuns să închidem discuția cu el strigând că se simte amenințat după ce i-am spus că trebuie schimbată relația instituțională, făcând referire evidentă la trecerea de la atacuri politice fără nicio bază, la analize obiective

Eu în următoarele zile voi căuta soluții. Și nu voi ascunde gunoiul sub preș. Pentru că oamenii trebuie să aibă acces la apă și trebuie să cunoască și adevărul. Asta va supăra -pentru că în funcțiile de conducere din local de la Apele Române au fost plasați, de-a lungul timpului, oameni care au sprijin din toate zonele politice- cu mulți bani de dat în toate direcțiile să își facă narativele auzite. Dar voi spune lucrurilor pe nume căci a lăsa fără apă potabilă 100.000 de oameni e complet iresponsabil și da, trebuie să existe consecințe ferme. Știu ca aceasta e o postare lungă, dar este responsabilitatea mea să informez corect cetățenii. Nu e despre partide, funcții, ci despre date și adevăr”.