Observatorul PrahoveanEducație

Școli închise în 13 localități din Prahova. Elevii învață online

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Criza apei din Prahova închide școlile. Inspectoratul Județean Școlar anunță că, săptămâna viitoare, elevii din localitățile afectate vor învăța online.

Astfel, în perioada 2-5 decembrie, elevii din 13 orașe și comune din Prahova care au rămas fără apă potabilă vor face cursurile în sistem online.

Este vorba de unitățile de învățământ din localitățile: Câmpina,  Breaza,  Băicoi, Adunați, Cornu, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești, Vărbilău și Aluniș, cursurile se vor desfășura în sistem online.

