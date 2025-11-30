Școli închise în 13 localități din Prahova. Elevii învață online

Criza apei din Prahova închide școlile. Inspectoratul Județean Școlar anunță că, săptămâna viitoare, elevii din localitățile afectate vor învăța online.

Astfel, în perioada 2-5 decembrie, elevii din 13 orașe și comune din Prahova care au rămas fără apă potabilă vor face cursurile în sistem online.

Este vorba de unitățile de învățământ din localitățile: Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunați, Cornu, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești, Vărbilău și Aluniș, cursurile se vor desfășura în sistem online.