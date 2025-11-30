Ministrul Mediului acuză Apele Române pentru criza apei din Prahova

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susține că Apele Române este vinovatul pentru criza apei din Prahova. Aceasta acuză lipsa profesionalism, analize greșite și pasarea responsabilități.

Deși a anunțat în urmă cu câteva zile la Digi24 că nu vor fi probleme cu alimentarea apei, la garanțiile instituților din subordine, acum afirmă că responsabilii „nu au luat în calcul nici măcar scenariul evident că va ploua”.

„În momentul în care am venit la interviu la dumneavoastră, într-adevăr informațiile pe care le aveam erau de la toate autoritățile din subordine că, în absolut toate cazurile, vor avea apă potabilă. Lucru care a fost în mod evident fals.

Mi se pare absolut inacceptabil, pentru că înțeleg că în această perioadă nu s-a luat în calcul absolut deloc scenariul perfect probabil, de către autorități, că va ploua. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este o lipsă de profesionalism”, a declarat ea, duminică, la Digi24.

Ministrul Mediului a anunțat că se va deplasa în Prahova pentru a aniliza soluțiile propuse de către experți.

„Oamenii care sunt responsabili vor plăti pentru acest lucru. Suntem astăzi – și am fost și ieri – în ședințe de urgență. (…) Astăzi voi fi și eu la Prahova, ca să văd pașii următori propuși de experți. Ei trebuie să vină cu soluții pentru situație și vreau să înțeleg dacă era necesară și urgentă lucrarea în această perioadă. Ne-au zis că nu e risc”, a adăugat ea.

Ministrul Mediului susține că vinovați de această situație sunt Apele Române și operatul care gestionează apa.

„În mod evident, directorii de la Apele Române din localitate și operatorul care gestionează apa, din subordinea Apelor Române. Amândouă instituțiile au trebuit să facă această analiză și amândouă au spus că este totul în regulă. Sigur, nu pot să mă pronunț pentru Hidroelectrica, deși consider că și acolo ar trebui o analiză”, a declarat ea.

„În primul rând, ce se poate face în zilele imediat următoare. În al doilea rând, dacă lucrarea este esențială în această perioadă, pentru că lipsa apei, în mod evident, va însemna în anumite zone și lipsa căldurii. Suntem în perioada de iarnă”, a explicat ea.

Ministrul Mediului afirmă că problema nu ține doar de Ministerul Mediului și acuză că există lipsă de comunicare și pasarea responsabilității.

„Am interacționat zilele acestea cu mai multe autorități. Îmi permit să vorbesc doar despre autoritățile din subordinea Ministerului Mediului, dar să știți că sunt și alte autorități din subordinea altor ministere care se comportă cu o neînțelegere a responsabilității atribuțiilor și a situației de urgență din aceste zile.

În mod cert, autoritățile din subordinea Ministerului Mediului nu au comunicat, au pasat vina de la unele la altele. Am văzut această atitudine la toate autoritățile implicate în subiect”, a transmis Buzoianu.

„Trăim în România anului 2025, când autoritățile se acoperă cu hârtii, rapoarte și documente ca să spună că nu pot să facă nimic. Ieri, în situație de criză, auzeam cum anumiți reprezentanți amenințau că, dacă se iau decizii împotriva lor în perioada următoare, toate sindicatele vor veni peste Ministerul Mediului. În momentul în care zeci de mii de oameni nu au acces la apă, la ce le stă gândul acestor oameni este halucinant”, a conchis Diana Buzoianu.