Apa va fi oprită aproape 48 de ore în mai multe localități din Prahova. Ce zone sunt afectate

Societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. anunță că, începând de marți, 31 martie 2026, ora 00:30, va fi oprită alimentarea cu apă tratată clorinată din cadrul Stației de Tratare a Apei Voila, pentru o perioadă estimată de aproximativ 48 de ore.

- Publicitate -

- Publicitate -

Potrivit societății, măsura este necesară pentru realizarea unor lucrări de mentenanță și modernizare la instalațiile stației.

Este vorba despre: intervenții la vana montată pe conducta de alimentare cu apă brută Fir 1 a stației de tratare și înlocuirea a două vane de pe conductele de plecare a apei tratate clorinate din rezervoarele aflate în incinta stației

Reprezentanții societății precizează că aceste vane sunt în funcțiune de peste 30 de ani și nu au fost înlocuite până acum, motiv pentru care lucrările sunt considerate necesare pentru funcționarea în siguranță a sistemului de alimentare cu apă.

- Publicitate -

Ce localități vor fi afectate

În perioada întreruperii vor fi afectate următoarele localități: Câmpina, Șotrile, Telega, Brebu, Breaza, Bănești, Băicoi, Florești și Moreni, precum și persoanele juridice care au contracte de furnizare a apei cu societatea.

Recomandări pentru populație și operatori

În acest context, Societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova recomandă operatorilor de alimentare cu apă potabilă să asigure rezerve permanente de apă prin intermediul rezervoarelor proprii, conform normativelor în vigoare.

Totodată, utilizatorii finali sunt sfătuiți să își asigure din timp rezervele necesare de apă pentru perioada în care alimentarea va fi întreruptă.

- Publicitate -

Societatea mai transmite că menținerea unor rezerve adecvate poate reduce impactul în situații speciale de exploatare, precum condiții hidro-meteorologice nefavorabile, avarii sau alte incidente apărute în procesul de tratare a apei.