S-au răzgândit! Lucrări amânate la stația de tratare a apei Voila. Alimentarea cu apă în Prahova NU va mai fi întreruptă

Consiliul Județean Prahova anunță că lucrările programate pentru data de 31 martie la stația de tratare a apei Voila au fost amânate. Vă reamintim că intervenția urma să genereze o nouă criză a apei în mai multe localități din Prahova, care ar fi afectat aproximativ 100.000 de gospodării.

Momentan, autoritățile nu au transmis noua dată la care lucrările au fost programate.

„Lucrările anunțate la Stația de Tratare Voila sunt amânate pentru corelare tehnică și reducerea impactului asupra populației

În urma comunicatului transmis de Exploatare Sistem Zonal (ESZ), privind oprirea alimentării cu apă din Stația de Tratare Voila pentru o perioadă de 48 de ore, începând cu data de 31 martie 2026, au avut loc discuții cu factorii de decizie din cadrul companiei.

În urma acestor discuții, s-a convenit amânarea lucrărilor anunțate inițial, astfel încât intervențiile să fie corelate și programate într-un mod care să permită gestionarea alimentării cu apă pe durata acestora, fără a afecta major populația.

Decizia inițială, comunicată unilateral de ESZ, a fost reevaluată, fiind stabilită necesitatea unei coordonări mai bune între operatorii implicați, pentru ca lucrările să se desfășoare în condiții controlate și cu un impact cât mai redus asupra locuitorilor.

În cursul săptămânii viitoare, echipele tehnice ale Hidro Prahova S.A. și ESZ vor avea întâlniri de lucru pentru stabilirea modului de desfășurare a intervențiilor și a unui calendar adaptat realităților din teren, astfel încât furnizarea apei să poată fi menținută în parametri funcționali pe durata lucrărilor”, au transmis reprezentanții Consiliului Județean Prahova prin intermediul unui comunicat de presă.

UPDATE: Și Prefectura Prahova confirmă amânarea lucrărilor:

„În urma ședinței pe care prefectul a organizat-o în această dimineață, conducerea ESZ Prahova a decis să amâne lucrările programate pentru data de 31.03.2026.

Termenul va fi stabilit după consultări cu primarii localităților vizate și instituțiile cu atribuții în domeniu, pentru a pune la punct un plan coordonat și a pregăti măsurile necesare pentru ca populația sa fie cât mai puțin afectată”, au transmis reprezentanții Prefecturii Prahova.