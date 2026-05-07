Care este cea mai scumpă piață din Ploiești. Roșiile au ajuns la 45 de lei/kg

Prețurile din piețele din Ploiești diferă semnificativ de la un cartier la altul, iar pentru mulți cumpărători diferențele au devenit greu de ignorat. Dacă în unele piețe un kilogram de roșii poate fi cumpărat cu 15 lei, în altele prețul ajunge chiar și la 45 de lei/kg.

În topul celor mai scumpe piețe din oraș se află Piața Malu Roșu și Piața Nord, unde atât legumele, cât și fructele au prețuri considerabil mai mari față de alte zone comerciale din municipiu. La polul opus se află Piața Halele Centrale, considerată în continuare cea mai accesibilă pentru cumpărători.

Comercianții spun că prețurile sunt influențate atât de costurile de aprovizionare, cât și de lipsa producției locale. Cele mai multe produse provin din import, deși mai toți au în buzunar un certificat de producător. În piețele din Ploiești predomină ardeiul gras adus din Grecia și Turcia, roșiile din Grecia, dar și cireșele sau căpșunile importate.

Piața Malu Roșu, lider la prețuri mari

Piața Malu Roșu se confruntă cu aceeași problemă: prea puțini clienți. Prin urmare, prețurile sunt destul de mari, comparativ cu cele afișate la piața centrală.

Chiar și produsele de bază au prețuri ridicate, unele mai mari chiar față de cele din supermarket-uri. Cartofii, de exemplu, costă 4 lei/kg, în condițiile în care prețul în supermarket este cuprins între 2,99 – 3,29 lei/kg.

Un kilogram de varză costă 6 lei, iar roșiile au prețul de 45 de lei/kilogram.

Piața Nord, produse scumpe, puțini clienți

La o simplă plimbare printre tarabele din Piața Nord, diferențele de preț devin evidente. Un kilogram de roșii costă 40 de lei, în timp ce ardeiul gras ajunge la 25 de lei/kg. Zona pare tot mai puțin animată. În piața mică de la Nord multe dintre tarabe sunt închise.

Piața Aurora, varianta de mijloc

Spre deosebire de Piața Malu Roșu sau Piața Nord, la Piața Aurora forfota este una constantă. Oamenii continuă să vină aici pentru că găsesc prețuri mai accesibile și o ofertă suficient de variată.

Roșiile se vând aproape la jumătate de preț față de cele din Nord, iar cartofii nu depășesc 3,5 lei/kg. O legătură de ceapă costă aproximativ 1,5 lei, iar comercianții spun că vânzările sunt mai bune tocmai datorită prețurilor mai apropiate de posibilitățile cumpărătorilor.

Mulți ploieșteni aleg această piață ca variantă de compromis între preț și diversitate, mai ales în contextul în care costurile alimentelor au crescut constant în ultima perioadă.

Cea mai ieftină piață din Ploiești

Cea mai avantajoasă piață din Ploiești pentru cumpărători rămâne însă cea de la Halele Centrale. Aici, roșiile pot fi cumpărate cu prețuri între 15 și 25 de lei/kg, iar oferta de legume este considerabil mai bogată decât în alte piețe din oraș.

Castraveții costă aproximativ 8 lei/kg și varza 3 lei/kg. Cu toate acestea, există și produse care ating prețuri record. Cireșele se vând cu până la 80 de lei/kg, iar căpșunile costă între 30 și 35 de lei/kg.

La polul opus o caserolă cu struguri costă 3 lei, iar merele costă între 3 lei – 4,99 lei/kg. Comercianții spun că prețurile mari la fructe sunt cauzate de producția redusă și de costurile ridicate de transport pentru marfa din import.

Doar câteva piețe mai sunt profitabile

Dincolo de diferențele de preț, problema reală rămâne însă situația economică a piețelor din Ploiești. Municipiul are 12 piețe, însă multe dintre acestea nu mai funcționează, fie din lipsa comercianților, fie din cauza numărului tot mai mic de clienți.

„Imobilul Halele Centrale, Piața Centrală și Piața Vest sunt profitabile, însă restul funcționează pe pierdere”, ne-a declarat Cristian Ganea, directorul SC Hale și Piețe Ploiești.

În multe zone, tarabele goale și spațiile neocupate au devenit o imagine obișnuită. Piața Mihai Bravu sau Piața de la Sud nu mai au nici comercianți, dar nici clienți. Piața Timken este închisă de mai mulți ani.

Fenomenul s-a produs treptat. Oamenii au ales tot mai des supermarketurile, atrași de promoții și de programul extins, în timp ce piețele tradiționale au pierdut teren de la an la an.