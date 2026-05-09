Topal a scos din lot unul dintre cei mai experimentați jucători ai Petrolului

Petrolul joacă duminică, 10 mai, de la ora 16.00, pe terenul echipei FC Botoșani, un meci care poate decide soarta echipei în acest final de campionat. În cazul în care ploieștenii înving în Moldova sau fac egal, iar Farul pierde la Oțelul, meci programat azi, de la ora 18.00, elevii lui Mehmet Topal vor fi la mâna lor, în ultima etapă, pe teren propriu. Asta pentru că, în caz de egalitate de puncte, primul criteriu de departajare este cel al rotunjirii punctelor din sezonul regular. Iar Farul a beneficiat de asta, iar Petrolul nu.

Mehmet Topal l-a scos din lot pe Mateiu

Înaintea meciului cu FC Botoșani, Mehmet Topal a luat o decizie radicală, dovedind încă o dată că nu glumește, atunci când e vorba despre disciplină. El l-a scos din lot pe Alexandru Mateiu, unul dintre cei mai experimentați fotbaliști ai echipei, jucător cu peste 400 de meciuri în SuperLigă.

Topal a fost nemulțumit de atitudinea lui la meciul cu UTA, când l-a trimis la încălzire, iar în drum spre colțul terenului acesta trimitea bezele unor apropiați din tribune, fapt care l-a enervat pe turc, acesta socotind neadecvat gestul în contextul în care echipa era condusă cu 1-0 și joacă având amenințarea retrogradării deasupra capului.

În plus, nici implicarea lui Mateiu la antrenamente, în această săptămână, nu a fost la intensitate maximă, de vină fiind probabil faptul că angajamentul lui se termină la 30 mai și nu va fi prelungit.

Paul Papp e suspendat pentru meciul de la Botoșani

Decizia scoaterii din lot a lui Mateiu este una temporară, dar cu bătaie mai lungă, fiind puțin probabil ca el să mai joace în acest final de sezon pentru Petrolul. Fotbalistul a bifat doar 19 partide în acest campionat, plus trei în Cupa României, fiind extrem de rar titular. De când a venit la Petrolul, la începutul sezonului 2024-2025, Mateiu a jucat 52 de meciuri pentru ploieșteni, marcând un gol.

La meciul de la Botoșani, Petrolul nu va putea conta pe serviciile veteranului Paul Papp, care este suspendat pentru cartonașe galbene.

Meciurile din play-out, etapa a 8-a

UTA – Csikszereda 1-0

Oțelul – Farul (sâmbătă, 9 mai – ora 18.00)

FC Botoșani – Petrolul (duminică, 10 mai – ora 16.00)

Metaloglobus – Hermannstadt (luni, 11 mai – ora 18.00)

FCSB – Unirea Slobozia (luni, 11 mai – ora 21.00)

Clasament

7. UTA 36 puncte (8 meciuri)

8. FCSB 36 puncte (7 meciuri)

9. FC Botoșani 32 puncte (7 meciuri)

10.Csikszereda 30 puncte (8 meciuri)

11. Oțelul 29 puncte (7 meciuri)

12. Farul 25 puncte (7 meciuri)

13. Petrolul 24 puncte (7 meciuri)

14. Hermannstadt 21 puncte (7 meciuri)

15. Slobozia 21 puncte (7 meciuri)

16. Metaloglobus 12 puncte (7 meciuri)

Ultima etapă din play-out

Petrolul- Oțelul

Hermannstadt – FCSB

Farul – Metaloglobus

Csikszereda – Botoșani

Slobozia – UTA