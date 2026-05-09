Cod galben de ploi și grindină în zona de munte din Prahova

Administrația Națiuonală de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de cod galben de ploi însemnate și instabilitate atmosferică pentru zona de munte din Prahova.

Atenționarea ANM este valabilă, sâmbătă, 9 mai, până la ora 13.00, inclusiv în zona de munte din Prahova.

Astfel, potrivit ANM, în zona de munte se vor înregistra averse torențiale, descărcări electrice și izolat intensificări ale vântului (rafale de 50…60 km/h), dar și grindină.

„În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp”, a anunțat ANM.

Informare meteo de ploi, vânt și grindină

În Prahova este în vigoare, până duminică, 10 mai, până la ora 10:00, o informare meteo de ploi, vânt, grindină și descărcări electrice.

„În intervalul menționat, la munte, în sud-vestul, sudul, centrul și estul țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse în general moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 35…50 km/h) și pe arii restrânse grindină.

În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp”, a anunțat ANM.