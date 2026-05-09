Amenzi de 775.000 de lei aplicate de ITM Prahova în aprilie. 31 de persoane, depistate muncind „la negru”

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Prahova a desfășurat, în luna aprilie 2026, un număr de 241 de acțiuni de control în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. În urma verificărilor, inspectorii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 775.000 de lei.

Potrivit instituției, în domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate 132 de controale, fiind aplicate amenzi în cuantum de 696.000 de lei. În timpul acțiunilor, inspectorii au depistat 31 de persoane care prestau muncă nedeclarată și au sancționat șase angajatori cu amenzi totale de 500.000 de lei.

În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, ITM Prahova a realizat 109 controale, în urma cărora au fost aplicate 16 amenzi, în valoare de 79.000 de lei.

De asemenea, angajatorii din județ au comunicat către ITM Prahova un număr de 67 de evenimente, urmând ca inspectorii să stabilească dacă acestea se încadrează drept accidente de muncă sau accidente produse în afara muncii.

Reprezentanții instituției atrag atenția că munca nedeclarată și cea subdeclarată au efecte grave atât asupra angajaților, cât și asupra economiei, printre consecințe numărându-se lipsa protecției sociale, afectarea dreptului la pensie și diminuarea siguranței materiale a persoanelor care acceptă să lucreze fără forme legale sau cu salarii declarate parțial.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova anunță că va continua controalele în domeniile de activitate unde fenomenul muncii nedeclarate are o incidență ridicată