Ceremonii militare și religioase la Ploiești de Ziua Europei. Unde au loc restricții de trafic

Primăria și Garnizoana Ploiești organizează, sâmbătă, 9 mai 2026, începând cu ora 10.00, pe esplanada Palatului Culturii, ceremonii militare și religioase dedicate Zilei Victoriei în Europa și Zilei Europei.
Programul manifestărilor include intonarea Imnului Național al României și a Imnului Uniunii Europene, precum și oficierea unei slujbe religioase de tip Tedeum. De asemenea, autoritățile publice vor susține alocuțiuni dedicate semnificației istorice a zilei de 9 Mai.
„Ziua Victoriei în Europa marchează sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în Europa, după capitularea Germaniei naziste în fața trupelor aliate, iar Ziua Europei este o sărbătoare anuală a păcii și unității pe continentul nostru. Cetățenii sunt invitați să participe la aceste manifestări solemne, organizate în spiritul respectului față de istorie și al apartenenței României la familia europeană”, a anunțat Primăria Ploiești.
Pentru buna desfășurare a evenimentului, Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat închiderea circulației rutiere și eliberarea parcării de pe strada Erou Călin Cătălin, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Republicii și strada Emile Zola (zona dintre Palatul Culturii și Palatul Administrativ – intrarea B), în intervalul orar 06.00 – 12.30.