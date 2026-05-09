Semifinala Campionatului Mondial de Paella, la 60 km de Ploiești

România găzduiește în premieră Campionatul Mondial de Paella. Semifinala competiției se ține la București, în perioada 9-10 mai.

Evenimentul va avea loc pe Bulevardul Kiseleff, în cadrul Bucharest Street Food Festival, cel mai mare festival gastronomic din Europa.

12 concurenți se vor întrece în prepararea unuia dintre cele mai emblematice preparate ale gastronomiei spaniole: paella. Ei vor concura pentru un loc în Marea Finală, organizată la Valencia, pe 20 septembrie 2026.

Juriul competiției va fi format din bucătari renumiți (Cătălin Scărlătescu și Alex Petricean), creatori de conținut culinar și reprezentanți ai Spaniei.

Pe durata celor două zile ale evenimentului, publicul va putea degusta paella valenciană, inclusiv variante cu pui și cerdo ibérico, pregătită de un chef din Valencia. De asemenea, vei putea intra în atmosfera spaniolă pe ritmuri de flamenco, interpretate de o formație din Malaga.

Capitala intră astfel în circuitul gastronomiei internaționale, alături de orașe precum Zurich, Copenhaga sau Tokyo.