Bazarul Copiilor revine la Ploiești. Peste 700 de copii sunt așteptați la ediția de primăvară

Bazarul Copiilor, organizat de Asociația Mozaic, revine la Ploiești cu ediția a XXXII-a de primăvară. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 23 mai 2026, la Sala Sporturilor – pista de role, în intervalul 10.00 – 14.00.

- Publicitate -

Evenimentul va aduna în același loc peste 700 de copii, care vor avea ocazia să vândă, să cumpere, să facă schimb sau să doneze jucării, haine, cărți, CD-uri, accesorii și alte obiecte.

Organizatorii anunță că participarea expozanților este liberă, iar produsele aduse la bazar trebuie să fie în stare bună sau foarte bună.

- Publicitate -

Bazarul Copiilor este deschis tuturor copiilor din Ploiești, inclusiv celor care vor să participe în calitate de cumpărători.

Potrivit organizatorilor, evenimentul are rolul de a-i încuraja pe cei mici să socializeze, să învețe valoarea obiectelor, să negocieze corect și să participe la un exercițiu practic de responsabilitate.

Copiii expozanți și voluntarii vor putea ridica diplomele de participare sau de voluntariat de la masa organizatorilor, oricând pe parcursul desfășurării evenimentului.

- Publicitate -

Atenție, fumatul este interzis în zona în care copiii își expun lucrurile spre vânzare!