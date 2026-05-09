Nicușor Dan anunță că vom avea un guvern pro-occidental „într-un termen rezonabil”

Președintele Nicușor Dan a transmis,după primele întâlniri informale cu liderii partidelor considerate pro-occidentale, că există mai multe scenarii de lucru pentru formarea noului Guvern.

„Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanți ai minorităților. Am văzut constrângerile pe care fiecare dintre partide le are și cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii”, a transmis Nicușor Dan, citat de Digi24.

Președintele a mai precizat că există un acord între partidele implicate în discuții asupra marilor direcții de politică publică și asupra traiectoriei fiscale a României.

Nicușor Dan a menționat printre priorități OCDE, SAFE și PNRR, subliniind că viitorul Guvern va avea ca obiectiv ca, până în toamnă, să definească și să propună Parlamentului bugetul pentru anul 2027.

„Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari. OCDE, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală a României, asumată. Și în sensul acesta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027”, a mai transmis șeful statului.

Nicușor Dan a discutat cu liderii PSD, USR, UDMR și PNL, iar Ilie Bolojan a fost ultimul lider politic cu care s-a întâlnit.

Potrivit unor surse politice, PSD ar dori o coaliție cu PNL, dar fără Ilie Bolojan, în timp ce USR își menține poziția privind trecerea în opoziție alături de PNL și coordonarea cu Ilie Bolojan.

Printre variantele discutate se află un Guvern PSD – UDMR – minorități, în timp ce o coaliție PSD – AUR – minorități este considerată aproape imposibilă.