Criză de personal în primăriile din Prahova: „Nu a fost nevoie să dăm afară. Au plecat singuri”

Primăriile din Prahova resimt deja efectele reorganizării și reducerii numărului de posturi. În mai multe localități, administrațiile funcționează cu personal redus. La Mănești, de exemplu, există un singur polițist local pentru aproximativ 4.000 de locuitori. La Cerașu și Apostolache primarii vorbesc deschis despre deficit de personal și dificultatea de a acoperi posturile esențiale.

Autoritățile locale din Prahova susțin că, în multe cazuri, nu a fost nevoie de concedieri, deoarece o parte dintre angajați fie au plecat singuri, fie s-au pensionat.

În plus, mulți primari din Prahova susțin că, de ani buni, administrațiile locale au funcționat cu un număr redus de personal pentru un singur motiv: reducerea cheltuielilor de funcționare.

Un singur polițist local la Mănești

La Primăria Mănești, noua organigramă prevede doar 16 posturi, inclusiv cu personalul din cadrul Serviciului de Evidență a Populației. Primarul comunei, Constantin Nițoi, spune că administrația locală a funcționat dintotdeauna cu o schemă redusă de personal, iar reorganizarea nu a făcut decât să confirme politica de eficientizare aplicată în ultimii ani.

„Avem un singur polițist local la 4.000 de locuitori. La capitolul reorganizare, dintotdeauna s-a mers pe un număr redus de posturi. Am gândit, de la bun început, o schemă de personal suplă. Avem doar 16 angajați, inclusiv cu cei de la Serviciul de Evidență a Populației.

Politica noastră a fost să ne autogospodărim. Avem șase angajați la Serviciul de Gospodărire, care execută lucrări de cosit iarba, măturat, reparații, întreținere parcuri și modernizarea mobilierului stradal. Ne vom descurca, așa cum am făcut până acum”, a declarat Constantin Nițoi (PNL), primarul comunei Mănești.

Deficit de personal la Apostolache

O situație asemănătoare există și la Apostolache, unde lipsa angajărilor din ultimii ani a dus la apariția unui deficit de personal în mai multe compartimente importante.

Primarul Mihail Bratu (PNL) afirmă că reducerea numărului de polițiști locali s-a făcut fără concedieri, după pensionarea unuia dintre angajați, însă administrația locală are nevoie urgentă de oameni în posturi-cheie.

„Conform Ordonanței 7/2026, numărul de polițiști locali s-a redus la doi. Din fericire, nu a fost nevoie să dăm afară, pentru că un polițist local s-a pensionat. La noi este, oricum, deficit de personal și va trebui să facem angajări, pentru că vorbim de două posturi unice, la Audit și la Achiziții Publice. Un alt loc de muncă scos la concurs este de șofer la Serviciul de Gospodărire”, a declarat Mihail Bratu.

Potrivit edilului, dificultățile apar mai ales în zonele administrative specializate, unde posturile sunt greu de ocupat, iar lipsa personalului afectează activitatea curentă a instituției.

„Nu a fost nevoie să dăm afară. Au plecat singuri”

La Cerașu, administrația locală se confruntă cu aceeași problemă a lipsei de personal. Primarul Alin Staicu spune că instituția are nevoie de încă patru angajați pentru a funcționa în condiții normale.

„Este deficit mare de personal, pentru că avem nevoie de încă patru angajați. Nu avem secretar general, nu avem personal la Achiziții și am avea nevoie și de polițiști locali. Din patru polițiști locali mai avem doi. Nu a fost nevoie să dăm afară. Au plecat singuri, înainte de a începe reorganizarea”, a declarat Alin Staicu, primarul comunei Cerașu.

Edilul susține că una dintre cele mai mari probleme este lipsa specialiștilor pentru compartimentele esențiale, în condițiile în care multe primării mici întâmpină dificultăți în atragerea personalului calificat.

În contextul reorganizării administrative și al restricțiilor privind numărul de posturi, mai multe primării din Prahova încearcă să își adapteze activitatea cu resurse limitate. Deși unele administrații spun că au reușit să evite concedierile, deficitul de personal începe să afecteze direct serviciile publice și funcționarea aparatului administrativ local.