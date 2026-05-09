Adolescentă de 16 ani, agresată de patronul unui loc de joacă din Ploiești

O fată de 16 ani a fost agresată fizic după ce ar fi încercat să intervină pentru aplanarea unui conflict în care au fost implicați mai mulți tineri.

Incidentul s-a petrecut vineri, 8 mai, pe strada Gheorghe Doja din Ploiești, în apropiere de Colegiul Național „I.L. Caragiale”.

Mama victimei a povestit pentru Observatorul Prahovean ce s-a întâmplat.

„În timp ce fata mea încerca să aplaneze un conflict, un bărbat de 45 de ani, tatăl unei alte fete implicate, a atacat-o și a lovit-o. Din fericire, în zonă se afla un echipaj de jandarmi, care a intervenit, l-a imobilizat pe agresor și l-a dus la o secție de poliție. Am depus plângere împotriva lui. Mi se pare inacceptabil cum a procedat, mai ales că este patronul unui cunoscut loc de joacă din Ploiești, care ar trebui să știe cum să protejeze minorii, nu să fie violent”, a declarat mama adolescentei.

La solicitarea redacției noastre, reprezentanții IPJ Prahova au transmis că, în urma incidentului, victimele au refuzat transportul la spital.

În schimb, polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

UPDATE Comunicatul IPJ Prahova

La data de 8 mai 2026, în jurul orei 13:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 1 Ploiești au fost sesizați cu privire la producerea unui conflict între mai multe persoane, pe strada Gheorghe Doja, din municipiul Ploiești.

Jandarmii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești, aflându-se în zonă respectivă, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au intervenit pentru aplanarea conflictului.

Persoanele implicate au fost identificate ca fiind 4 tineri cu vârste cuprinse între 15 și 21 de ani și un bărbat de 45 de ani, acestea fiind conduse ulterior la sediul Secției nr. 1 Poliție Ploiești, pentru stabilirea situației de fapt.

Din verificările efectuate, a reieșit faptul că altercația ar fi izbucnit pe fondul unor neînțelegeri anterioare între două tinere de 17 ani și 15 ani, cea din urmă exercitând acte de violență asupra celeilalte, iar în conflict ar fi intervenit și celelalte 3 persoane.

Persoanele vătămate au refuzat acordarea de îngrijiri medicale de specialitate și transportul la o unitate medicală.

Acestora le-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2024 privind ordinul de protecție provizoriu, însă au refuzat emiterea unui astfel de ordin. Cu această ocazie, le-au fost puse la dispoziție cererile necesare pentru solicitarea unui ordin de protecție emis de instanța de judecată.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „Lovirea sau alte violențe”, cercetările fiind continuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Ploiești, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor producerii incidentului și dispunerii măsurilor legale.