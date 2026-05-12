Vijelii, grindină și ploi torențiale în Prahova. Atenționare ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, 12 mai, noi atenționări de vreme rea. Vremea se răcește accentuat, iar la munte precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Meteorologii au emis și un cod galben de vijelii, grindină și ploi torențiale, inclusiv pentru Prahova.

Informare meteo de lapoviță și ninsori la munte

ANM a emis o informare meteo de răcire accentuată, avertizare valabilă în intervalul 12 mai, ora 10:00 – 14 mai, ora 10:00.

„Marți (12 mai) valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, apoi și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. La munte, în zona de creastă, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare”, a anunțat ANM.

Cod galben de vijelii, grindină și ploi torențiale în Prahova

Meteorologii au emis și o atenționare de cod galben de intensificări de vânt, vijelii, grindină și averse torențiale, precum și descărcări electrice.

Avertizarea de cod galben este valabilă în intervalul 12 mai, ora 10:00 – 12 mai, ora 22:00, inclusiv în Prahova. Astfel, potrivit ANM, în această perioadă, „vor fi intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (rafale de 50…60 km/h și izolat de 70…90 km/h), grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice”.

„În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de 30…40 l/mp”, a precizat ANM.