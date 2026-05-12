- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSocial

Vijelii, grindină și ploi torențiale în Prahova. Atenționare ANM

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
ploi torențiale

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, 12 mai, noi atenționări de vreme rea. Vremea se răcește accentuat, iar la munte precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Meteorologii au emis și un cod galben de vijelii, grindină și ploi torențiale, inclusiv pentru Prahova.

- Publicitate -

Din articol

Informare meteo de lapoviță și ninsori la munte

ANM a emis o informare meteo de răcire accentuată, avertizare valabilă în intervalul 12 mai, ora 10:00 – 14 mai, ora 10:00.

„Marți (12 mai) valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, apoi și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. La munte, în zona de creastă, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare”, a anunțat ANM.

- Publicitate -

Cod galben de vijelii, grindină și ploi torențiale în Prahova

Meteorologii au emis și o atenționare de cod galben de intensificări de vânt, vijelii, grindină și averse torențiale, precum și descărcări electrice.

Avertizarea de cod galben este valabilă în intervalul 12 mai, ora 10:00 – 12 mai, ora 22:00, inclusiv în Prahova. Astfel, potrivit ANM, în această perioadă, „vor fi intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (rafale de 50…60 km/h și izolat de 70…90 km/h), grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice”.

„În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de 30…40 l/mp”, a precizat ANM.

- Publicitate -
ANM Hartă
Foto sursă hartă: ANM

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Povestea lui Iulius Iancu, antreprenorul care a transformat cafeaua la nisip în spectacolul Turkish Barista Events

Marius Nica Marius Nica -
Pentru Iulius Iancu, antreprenorul care deține Turkish Barista Events,...

Cum se vede Ploieștiul de sus. Un zbor deasupra orașului, în 2026

Corina Matei Corina Matei -
La Aerodromul Strejnic, cerul nu e limita, e doar...

Topul cartierelor din Ploiești. Care este cel mai ieftin, unde merită să locuiești [Analiză]

Tatiana Hagiescu Tatiana Hagiescu -
Orașul Ploiești s-a dezvoltat mult în ultimii ani, mai...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -