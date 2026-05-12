Oil Terminal și Conpet, pierderi importante din cauza opririi rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploiești

Două companii românești importante, Oil Terminal și Conpet Ploiești, riscă să piardă încasări semnificative în 2026 din cauza opririi activității rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploiești, afectată de sancțiunile economice impuse de Statele Unite grupului rus Lukoil, potrivit Profit.ro.

Pierderi de 22% la Oil Terminal

Oil Terminal, operatorul terminalului petrolier maritim din Portul Constanța, estimează că ar putea pierde încasări de peste 100 de milioane de lei în acest an, dacă rafinăria Petrotel va rămâne închisă pe tot parcursul anului 2026.

Informația apare în draftul de buget pe 2026 al companiei, unde se estimează o scădere cu 27,2% a cantității de țiței față de 2025. Una dintre cauzele invocate este oprirea activității rafinăriei Petrotel Lukoil, care reprezintă aproximativ 22% din veniturile totale ale Oil Terminal.

Conpet Ploiești propune majorarea tarifelor

Și Conpet Ploiești, operatorul sistemului național de conducte de transport al petrolului, estimează pierderi de venituri din cauza nefuncționării rafinăriei Petrotel.

Potrivit proiectului de buget al Conpet, Petrotel Lukoil, al doilea client important al companiei, are activitatea suspendată și nu a comunicat nicio cantitate de țiței pentru transport în anul 2026. Din acest motiv, clientul Petrotel Lukoil nu a fost luat în calcul la fundamentarea veniturilor companiei.

Conpet anticipează că veniturile din transportul țițeiului din import vor scădea cu peste două treimi, respectiv cu mai mult de 55 de milioane de lei, de la 164,42 milioane de lei la 109,24 milioane de lei, ca urmare a înjumătățirii cantităților transportate.

Per total, Conpet și-a bugetat pentru 2026 o scădere cu 7% a veniturilor, la 581,4 milioane de lei, și o diminuare cu peste 46% a profitului net, la 28,64 milioane de lei. Pentru a compensa pierderile, Conpet propune majorări de prețuri.

Reamintim că rafinăria Petrotel este nefuncțională din octombrie 2025. Inițial, unitatea de procesare a țițeiului aparținând Lukoil a intrat în revizie, apoi activitatea nu a mai fost reluată din cauza sancțiunilor impuse de SUA activelor rusești din România.

În ciuda promisiunilor guvernanților că rafinăria Petrotel va reporni producția, acest lucru nu se va întâmpla până când SUA nu va emite oficial o derogare.