Închiderea balcoanelor se face doar cu autorizație de construire. Ce amenzi riscă locatarii

Proprietarii de apartamente care vor să își închidă balconul trebuie să obțină autorizație de construire înainte de începerea lucrărilor. În caz contrar, aceștia riscă amenzi și chiar demontarea structurii.

Astfel, conform Legii 50/1991, cei care vor să închidă balconul sau logia trebuie să depună o documentație care include: memoriu de arhitectură, releveu, fațadă, propunerea de închidere a balconului sau logiei și avizul proiectantului inițial ori, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă sau spațiul aflat în proprietatea solicitantului, potrivit Avocatnet.ro.

În cazul lucrărilor de închidere a balcoanelor sau logiilor de la parterul blocurilor, documentația trebuie să conțină și acordul asociației de proprietari, nu doar acordul vecinilor.

Autorizația de construire trebuie emisă de primărie în cel mult 30 de zile de la depunerea documentației necesare.

În cazul în care un proprietar își închide balconul fără autorizație de construire, acesta riscă o amendă cuprinsă între 1000 și 100.000 de lei, precum și oprirea lucrărilor și intrarea în legalitate. Dacă lucrarea nu poate fi autorizată ulterior, primăria poate dispune demontarea închiderii balconului.