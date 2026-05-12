Grevă națională în Belgia pe 12 mai 2026. Transportul aerian, grav afectat

Autor: Corina Matei
Steagul Belgiei

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia, în contextul unei greve naționale programate pentru data de 12 mai 2026.

Potrivit MAE, protestul va afecta semnificativ transportul aerian, fiind posibile întârzieri, anulări de zboruri și perturbări în activitatea aeroporturilor. Autoritățile recomandă pasagerilor să urmărească în permanență informațiile actualizate publicate de Brussels Airport.

Românii aflați în dificultate pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României din Bruxelles:

  • +32 (0) 234 753 38
  • +32 (0) 234 416 58
  • +32 (0) 234 369 35

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

În situații de urgență, cetățenii români pot apela telefonul de permanență al Ambasadei României la Bruxelles:

  • +32 (0) 497 428 663.

