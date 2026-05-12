Trafic mai fluid la ieșirea din Ploiești spre Strejnicu: DJ129 va fi modernizat și lărgit la patru benzi

Consiliul Județean Prahova continuă demersurile pentru fluidizarea traficului într-una dintre cele mai aglomerate zone de acces din municipiul Ploiești, prin proiectul de lărgire la patru benzi a DJ129, la ieșirea spre Strejnicu și DN1.

Potrivit autorităților județene, în acest an au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și documentația aferentă fazei de Studiu de Fezabilitate, proiectul intrând astfel în etapa de pregătire pentru execuție.

Investiția prevede extinderea carosabilului la patru benzi, amenajarea de trotuare și piste pentru biciclete, realizarea unui sistem modern de iluminat public, precum și implementarea unor soluții eficiente pentru colectarea apelor pluviale. Valoarea estimată a lucrărilor este de aproximativ 10 milioane de lei.

Deși tronsonul vizat nu este unul foarte lung, zona reprezintă unul dintre cele mai importante puncte de congestie rutieră din jurul municipiului Ploiești, influențând direct circulația către DN1 și Centura de Vest.

Proiectul CJ Prahova va fi corelat cu viitorul pasaj rutier denivelat care urmează să fie construit la intersecția DN1 cu DJ129, investiție realizată în parteneriat cu CNAIR. Autoritățile spun că implementarea simultană a celor două proiecte presupune o coordonare tehnică și administrativă complexă, având în vedere infrastructura existentă, rețelele de utilități și importanța strategică a zonei pentru traficul din județ.

Prin aceste investiții, Consiliul Județean Prahova își propune reducerea timpilor de deplasare, creșterea siguranței rutiere și dezvoltarea unor condiții moderne de mobilitate pentru locuitorii județului.