Spectacol total în „Supercupa Municipiului Ploiești” la fotbal! Cine cucerește primul trofeu?

Pe 12 mai 2026, de la ora 17:00, Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești va găzdui prima ediție a „Supercupei Municipiului Ploiești”, un eveniment sportiv care promite spectacol și emoție pentru iubitorii fotbalului.
În cadrul confruntării se vor întâlni câștigătoarea Cupei Liceelor, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Ploiești, și echipa de fotbal a Universității Petrol-Gaze din Ploiești. Duelul reprezintă o oportunitate unică pentru tinerii sportivi de a demonstra talent, ambiție și spirit de echipă într-o competiție ce își propune să devină o tradiție pentru municipiu.
Evenimentul este organizat cu sprijinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, al Clubului Sportiv Municipal Ploiești și al partenerilor implicați în promovarea sportului local. Organizatorii transmit că scopul competiției este de a aduce împreună comunitatea ploieșteană și de a susține performanța sportivă în rândul tinerilor.
Atmosfera se anunță una incendiară, iar spectatorii sunt așteptați să își susțină favoriții într-un meci care va decide cine cucerește primul trofeu al Supercupei Municipiului Ploiești.
„Un oraș, o supercupă, o singură pasiune: fotbal!” – acesta este mesajul sub care se desfășoară ediția inaugurală a competiției.
poate asa isi aduce aminte primarul ca avem o echipa de fotbal in prima liga