Rusia a atacat Kievul imediat după expirarea armistițiului

Drone rusești au survolat capitala ucraineană în zorii zilei de marți, 12 mai 2026, la scurt timp după ce s-a încheiat pauza de trei zile negociată de președintele SUA, Donald Trump.

- Publicitate -

Kievul s-a trezit marți dimineață sub sirene de raid aerian. Imediat după expirarea armistițiului de trei zile, Rusia a lansat un atac cu drone asupra capitalei ucrainene — primul de la data de 8 mai, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Șeful administrației militare a orașului, Timur Tkacenko, a anunțat pe Telegram că „drone inamice se află în prezent deasupra Kievului”, solicitând cetățenilor să rămână la adăpost până la ridicarea alertei. Resturi ale aeronavelor doborâte au căzut asupra unei clădiri rezidențiale din cartierul Obolonski.

- Publicitate -

Armistițiul de trei zile, anunțat de președintele american Donald Trump, intrase în vigoare sâmbătă — însă nici pe durata sa nu s-a instalat liniștea deplină. Ucraina a acuzat Rusia de atacuri cu drone în estul și sudul țării, în timp ce Moscova a reclamat că forțele ucrainene ar fi vizat regiunea Belgorod. Ambele părți au denunțat multiple încălcări ale acordului de încetare a focului.

Atacul de marți dimineață confirmă temerile că pacea anunțată cu fast diplomatic nu era decât o paranteză fragilă într-un conflict care nu dă semne că se apropie de sfârșit.

Surse: AFP, Agerpres