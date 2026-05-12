Cine deține acum Castelul Bran. Precizările familiei Habsburg

Marius Nica
Autor: Marius Nica


Familia Habsburg a transmis precizări privind situația juridică a Castelului Bran, după apariția informațiilor referitoare la schimbări în structura acționariatului companiei care administrează domeniul.

Potrivit Adevărul, familia Habsburg subliniază că monumentul istoric rămâne în proprietatea familiei, iar noutatea este reprezentată de asocierea cu investitorul american Joel Weinshanker, care devine partener strategic.

”Parteneriatul are ca obiectiv consolidarea poziției Castelului Bran ca destinație turistică internațională de prim rang. Colaborarea urmărește, printre altele, creșterea vizibilității turistice a Castelului Bran și a regiunii înconjurătoare în piețe precum Europa de Vest și Statele Unite” a transmis proprietarul castelului.

Joel Weinshanker este cunoscut pentru implicarea sa în administrarea complexului Graceland, fosta reședință a lui Elvis Presley, transformată într-o importantă destinație turistică internațională.

Acesta controlează conglomeratul Ad Populum, care include branduri din zona culturii pop și a produselor de colecție, precum NECA, Kidrobot, WizKids și Rubie. Prin noul parteneriat, Castelul Bran ar urma să beneficieze de experiența investitorului american în promovarea unor simboluri culturale ca destinații turistice de top.

